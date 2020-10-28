Житель Алтайского края на "Ниве" столкнулся с иномаркой на пустой дороге

27 октября в Онгудайском районе Республики Алтай столкнулись автомобили Hyundai Solaris и LADA-213100. О происшествии рассказали в региональном МВД.

"43-летний житель Усть-Канского района, управляя автомобилем Hyundai, двигаясь со стороны с. Онгудай в направлении с. Усть-Кан, совершая маневр "поворот налево" не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся со встречного направления автомобилем LADA под управлением 67-летнего жителя Алтайского края", – говорится в сообщении ведомства.

Водитель "Лады" и пассажир иномарки получили травмы. 37-летняя женщина, еще одна пассажирка Hyundai, была госпитализирована.

Отмечается, что оба водителя в момент аварии были трезвы.