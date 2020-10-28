Жителя Тверской области осудили за разврат в отношении девочки из Барнаула

Индустриальный районный суд Барнаула вынес приговор в отношении жителя Тверской области. Мужчину признали виновным в развратных действиях, совершенных в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Как установили следователи, злоумышленник в 2019-2020 годах в одной из социальных сетей от имени девушки стал переписываться с ребенком из Алтайского края. Девочке на тот момент было 12 лет. В ходе общения мужчина вынудил ребенка сделать несколько материалов порнографического содержания с ее участием.

Суд признал жителя Тверской области виновным и назначил ему четыре года исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

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