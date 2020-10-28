Роспотребнадзор выявил три нарушения ковидных правил в барнаульском ТЦ "Галактика"

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
Роспотребнадзор совместно с МВД и общественниками 27 октября провел рейд по соблюдению мер профилактики COVID-19 в торговом центре "Галактика".
Участники акции проверили 14 предприятий общественного питания. Как заявила замглавы отдела надзора за гигиеной питания алтайского Роспотребнадзора Ольга Бархатова, в основном предприятия соблюдают все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.
"С каждой проверкой нарушений выявляется все меньше. Предприниматели и юридические лица стали более ответственно относиться к мероприятиям по профилактике распространения коронавируса", – цитирует слова Бархатовой пресс-центр мэрии.
Проверяющие выявили нарушения в трех кафе. В основном они коснулись отсутствия необходимой разметки на полу, а также маркировки антисептических средств. Для руководителей компаний подготовили предписания по устранению нарушений. Проверяющие намерены нанести повторный визит.
Комментарии
Даже общаясь с Роспотребнадзором, продавец не надел маску на нос. Это не является нарушением?
носить маску на подбородке видимо норма
дауж. на фото продавец маску на рот только одел....на следующем фото, на заднем плане девочка школьница, даже кушает в одетой маске. )))))) цирк? )
Режим ограничения соблюдают, а больных все больше и больше, так может все же дело не в масках, может все же пора медицину улучшать???
Лучше бы по поликлиникам походили и попробовали позвонить в колл-центры. Разметка не поможет из-за очередей, а т.н. операторы не берут трубки....