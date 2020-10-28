Роспотребнадзор выявил три нарушения ковидных правил в барнаульском ТЦ "Галактика"

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Роспотребнадзор совместно с МВД и общественниками 27 октября провел рейд по соблюдению мер профилактики COVID-19 в торговом центре "Галактика".

Участники акции проверили 14 предприятий общественного питания. Как заявила замглавы отдела надзора за гигиеной питания алтайского Роспотребнадзора Ольга Бархатова, в основном предприятия соблюдают все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.

"С каждой проверкой нарушений выявляется все меньше. Предприниматели и юридические лица стали более ответственно относиться к мероприятиям по профилактике распространения коронавируса", – цитирует слова Бархатовой пресс-центр мэрии.

Проверяющие выявили нарушения в трех кафе. В основном они коснулись отсутствия необходимой разметки на полу, а также маркировки антисептических средств. Для руководителей компаний подготовили предписания по устранению нарушений. Проверяющие намерены нанести повторный визит.