Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе с 2 по 8 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.
Так, среда, 4 ноября, будет выходным днем. Из-за этого в первую неделю месяца рабочими станут только четыре дня – 2, 3, 5 и 6 ноября. При этом рабочий день во вторник, 3 ноября, сократится на один час, поскольку является предпраздничным, пишет РИА Новости.
Сокращенная рабочая неделя станет последней перед новогодними праздниками. 2021 год россияне начнут с отдыха с 1 по 10 января, а на работу нужно будет выходить только 11 января.
Комментарии
Технически рабочая неделя с 28 по 31 декабря тоже короткая.
Как не удобно, выходной в середине недели. Толи дело 7 ноября он в субботу. Перенесли бы на понедельник.
Великая Октябрьская Революция, отмечаемая 7 Ноября - теперь не в почете. На каждой монетке была надпись "пролетарии всех стран, ......" это было в СССР. Убрать старое и не дать нового.
Это шта за пираздник такой?)
Меня убивает то, что официальные СМИ 7 ноября позиционируют не как годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции, а как годовщину военного парада в 1941 году. А то, что он был проведен именно в честь Революции, все уже и забыли. Это лицемерие!