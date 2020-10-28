Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе с 2 по 8 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

Так, среда, 4 ноября, будет выходным днем. Из-за этого в первую неделю месяца рабочими станут только четыре дня – 2, 3, 5 и 6 ноября. При этом рабочий день во вторник, 3 ноября, сократится на один час, поскольку является предпраздничным, пишет РИА Новости.

Сокращенная рабочая неделя станет последней перед новогодними праздниками. 2021 год россияне начнут с отдыха с 1 по 10 января, а на работу нужно будет выходить только 11 января.