"Студента года – 2020" выбрали в Алтайском крае

Студентка Белокурихинского филиала Алтайской академии гостеприимства Ангелина Храмшева стала победителем краевого этапа конкурса "Студент года – 2020".

Девушка собрала портфолио за последние два года учебы в колледже и сняла два небольших ролика – о студсовете и том, как хорошо быть старостой. В результате Храмшева стала лучшей сразу в двух номинациях: "Председатель совета обучающихся" и "Староста года". Теперь девушка будет представлять регион на всероссийском этапе, который состоится в ноябре.

"Мне нравится так жить. Студенческая жизнь, я считаю, лучшая пора жизни. Потому что это молодость, это юность, самые яркие впечатления. Я могу полностью отдаваться и учебе, и внеурочной деятельности", – цитируют Ангелину "Вести Алтай".

Как отметила Храмшева, для нее это "большая победа", и она надеется, что конкурс поможет стать увереннее в себе.