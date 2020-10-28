"Студента года – 2020" выбрали в Алтайском крае

Студентка Белокурихинского филиала Алтайской академии гостеприимства Ангелина Храмшева стала победителем краевого этапа конкурса "Студент года – 2020".
Девушка собрала портфолио за последние два года учебы в колледже и сняла два небольших ролика – о студсовете и том, как хорошо быть старостой. В результате Храмшева стала лучшей сразу в двух номинациях: "Председатель совета обучающихся" и "Староста года". Теперь девушка будет представлять регион на всероссийском этапе, который состоится в ноябре.
"Мне нравится так жить. Студенческая жизнь, я считаю, лучшая пора жизни. Потому что это молодость, это юность, самые яркие впечатления. Я могу полностью отдаваться и учебе, и внеурочной деятельности", – цитируют Ангелину "Вести Алтай".
Как отметила Храмшева, для нее это "большая победа", и она надеется, что конкурс поможет стать увереннее в себе.
Комментарии
В таком деревенском наряде ей это не помешает: "она надеется, что конкурс поможет стать увереннее в себе".
Молодец!
28.10.2020 13:02
- гость -
это не конкурс красоты.
28.10.2020 13:29
- гость -
28.10.2020 13:02
- гость -
это не конкурс красоты.
я не говорю, что она страшна
Что прицепились к наряду?! Наряд красит человека? Да она будет почище всех ваших столичных мукл. Вижу муклу, знаю баба-дрянь.
А студенты-медики, работающие в ковидных госпиталях выходит недостойны.. Наверное, не успели собрать нужное портфолио.