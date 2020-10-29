Сотрудники холдинга "Алтайлес" собрали в ленточном бору 5 тонн мусора

В октябре сотрудники холдинга "Алтайлес" провели субботники в ленточных борах Алтайского края. На участке леса в Павловске активисты собрали 5 тонн различных отходов – место граничит с жилой зоной и превратилось в свалку. В Крутихинском районе сотрудники очистили место отдыха "Золотые пески", где после летнего сезона остался мусор на несколько грузовых машин.

В Алтайском крае остро стоит проблема несанкционированных свалок по кромкам лесов, прилегающих к городам и селам. Мебель, строительные и бытовые отходы, пластиковые бутылки – все это оставляют в лесу местные жители и отдыхающие. Чтобы освободить лес от мусора, сотрудники холдинга "Алтайлес" проводят генеральную уборку два раза в год – весной и осенью.

"К сожалению, наша работа напоминает сизифов труд. Едва мы наведем порядок на участке леса, как через несколько недель мусор возвращается – в тех же катастрофических масштабах. Поражает равнодушие людей к природе, многие из которых проживают как раз рядом с лесом, и вместо того чтобы воспользоваться цивилизованными способами утилизации отходов, кидают мусор прямо в бор", – рассказал заместитель директора по лесохозяйственной деятельности предприятия "Содружество" Максим Усов.

Максим Усов подчеркивает, что предприятие продолжит практику таких субботников весной и летом. Он надеется, что к генеральной уборке присоединятся местные жители, представители различных организаций, волонтеры.