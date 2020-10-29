Сотрудники холдинга "Алтайлес" собрали в ленточном бору 5 тонн мусора

В октябре сотрудники холдинга "Алтайлес" провели субботники в ленточных борах Алтайского края. На участке леса в Павловске активисты собрали 5 тонн различных отходов – место граничит с жилой зоной и превратилось в свалку. В Крутихинском районе сотрудники очистили место отдыха "Золотые пески", где после летнего сезона остался мусор на несколько грузовых машин.
В Алтайском крае остро стоит проблема несанкционированных свалок по кромкам лесов, прилегающих к городам и селам. Мебель, строительные и бытовые отходы, пластиковые бутылки – все это оставляют в лесу местные жители и отдыхающие. Чтобы освободить лес от мусора, сотрудники холдинга "Алтайлес" проводят генеральную уборку два раза в год – весной и осенью.
"К сожалению, наша работа напоминает сизифов труд. Едва мы наведем порядок на участке леса, как через несколько недель мусор возвращается – в тех же катастрофических масштабах. Поражает равнодушие людей к природе, многие из которых проживают как раз рядом с лесом, и вместо того чтобы воспользоваться цивилизованными способами утилизации отходов, кидают мусор прямо в бор", – рассказал заместитель директора по лесохозяйственной деятельности предприятия "Содружество" Максим Усов.
Максим Усов подчеркивает, что предприятие продолжит практику таких субботников весной и летом. Он надеется, что к генеральной уборке присоединятся местные жители, представители различных организаций, волонтеры.
Комментарии
Алтайлес совсем обнаглел. Они в аренду леса взяли и хотят там только деревья рубить, а как мусор убирать так "местные жители, представители различных организаций, волонтеры."
Это как взять в аренду квартиру, а когда там намусорят неизвестные гости позвонить хозяину и попросить убрать мусор.
Едва мы наведем порядок на участке леса, как через несколько недель мусор возвращается – в тех же катастрофических масштабах.
Так надо полицию пинать, чтобы те начали работать и задержали преступников. А там может виновники и сами с радостью уберут свой мусор.
Мусор убирать в лесу это конечно хорошо, но когда речь заходит об конторе Алтай лес, сразу перед глазами появляется картина степи с пиньками в тысячи гектаров, даже наверное уже в миллионы по всему Алтайскому краю.
Спецкор «России 1» Борис Соболев в своем расследовании о «русской лесной мафии» упомянул о незаконченном докладе недавно скончавшегося активиста из Алтайского края Валерия Горбунова, посвященном махинациям с лесом.
Как утверждает журналист, перед смертью Горбунов работал над докладом о выводе активов частного холдинга «Алтайлес» (ранее получившего в пользование чуть ли не всю казенную лесосеку всего за 1 % от реальной стоимости) на сумму около $0,5 млрд в Латвию, на фирму, связанную через цепь посредников с известными лицами Алтайского края. Более конкретной информации Соболев не указывает — ни фамилий, ни названий юрлиц, ни точных сумм, лишь пространно намекает, что если верить докладу Валерия Горбунова, то «российских лесов на Алтае попросту больше нет».
Тема не об организации «Алтайлес», а о том, что леса замусорены до предела. Отношение людей к природе просто из ряда вон. Отдыхать на природу выезжают порой те, на которых природа уже успела отдохнуть. Не представляет никакой сложности убрать за собой, только дефективные оставляют после себя мусор. А к местным жителям, которые вывозят в лес бытовой и строительный мусор, живя по принципу «где живу -там и гажу», надо применять существенные штрафы
Отношение людей к природе просто из ряда вон.
А какое оно должно быть? Человек приезжает в лес и понимает, что этот лес не его. Он понимает, что этот лес его внуки уже не увидят. Вот от этого и появляется такое отношение. А ещё политика властей, по которой мусор куда проще вывалить в лесу чем официально отвести на полигон.
Не хотят убирать мусор, вот и вырубают деревья, чтоб мусор ветром разносило все логично.
и не только мусор.
несколько раз на тропе здоровья рассекали на авто или квадроциклов.
дооовольные тупицы!
эти из тех же упырей, которые на пешеходниках давят людей.
29.10.2020 11:41
- гость -
Т.е., это они врагам назло мусорят, в качестве протеста, так сказать?
А может дело не только в «проще», а в «дешевле»? Не все готовы заплатить чуть больше, чтобы избавиться от мусора должным образом. Хотя мы регулярно оплачиваем вывоз мусора, и крупный появляется не так часто, можно и заплатить, если есть сознательность, а не вываливать лишь бы где. Другой вопрос к работе тех организаций, которые занимаются вывозом подобного мусора — он должен быть довезен до полигона, а не выброшен на полпути, что тоже имеет место быть. Прошедшей зимой на Туриной горе, где трасса мотокросса, была обнаружена стихийная свалка строительного мусора, хотя полигон недалеко. И судя по количеству мусора, это не один человек темной ночью перепутал поворот и выгрузил свой мусор, там солидно прокатанная камазами дорога.
21 век. У хорошего хозяина не сорят. Какая проблема установить фото ловушки. Мусор везут самосвалами. Только хапать умеют.
мы регулярно оплачиваем вывоз мусора
Мы платим совсем не так.
1. Плата за мусор должна браться на кассе по факту его приобретения.
2. Мусорщики должны получать деньги за привезённый мусор на полигон.
Мы идём своим путем. Берём за кап. ремонт и знаем что ре онтировать не будем.
живу в многоквартирном доме рядом с частным сектором.
регулярно приходил старичок.
от мусорного тамбура, куда выставляли ненужное,
разбирал, сортировал и увозил мебель-дрова, металл.
ненужное уже в габаритном виде уезжало на свалку.