Семилетний житель Владивостока нашел древние останки ихтиозавра

На острове Русский во Владивостоке семилетний мальчик нашел скелет ихтиозавра, жившего более 240 миллионов лет назад.

Дима Сиренко, участник образовательного проекта "Наука в путешествии. ПриМорье", обнаружил фрагменты ребер и костей в расколотой после тайфуна "Майсак" плите. Сам мальчик признался, что всегда мечтал найти кости динозавра.

Как отметил руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский, материал еще предстоит препарировать, среди останков может оказаться самая ценная находка – череп. Однако саму голову могли "оторвать еще 220 миллионов лет назад".

Останки могут стать одним из древнейших экземпляров триасового периода, найденных на территории России. Однако точный возраст артефакта установить пока сложно. Отмечается, что найденный ихтиозавр питался моллюсками, пишет РИА Новости.