Дерзкая черепаха стала победителем конкурса самых смешных фото диких животных

Фото: comedywildlifephoto.com

Comedy Wildlife Photography Awards подвел итоги и определил самую-самую фотографию этого года. Не смотря на то, что все финалисты были великолепны, жюри безоговорочно отдали победу Марку Фицпатрику и его снимку морской черепахи Терри. Веселый конкурс организовали фотографы Том Суллам и Пол Джойнсон-Хикс, чтобы "повысить осведомленность о сохранении дикой природы через силу смеха". Он проводится уже в пятый раз и за эти годы снискал настоящую народную любовь.