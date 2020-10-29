Сериалы и диалоги. В языковой школе рассказали, как быстро заговорить по-английски

Самостоятельно развить разговорные навыки под силу каждому. Главное – выбрать подходящие для этой цели обучающие инструменты.

Чтобы научиться бегло говорить по-английски, лингвисты советуют окружить себя иностранным звучанием: изменить язык в настройках гаджетов, слушать английские песни и аудиокниги, смотреть английские фильмы на языке оригинала. Все это поможет погрузиться в языковую среду.

Как только английские звуки станут привычными, нужно переходить к их произношению. Здесь лучше использовать кросс-тренинг. Его суть – в одновременной тренировке всех навыков, ведь в языке все взаимосвязано. Чтобы завязывать спонтанные диалоги с англоязычными людьми, необходимо знать грамматические правила и понимать иностранную речь на слух. Добиться в этом успеха помогут курсы разговорного английского WSE.

В школе Wall Street English преподают по смешанной методике. Обучение происходит на электронной платформе. Студенты смотрят познавательный сериал, где слышат разные акценты английского и стараются интуитивно понять сюжет. Они проверяют себя при помощи интерактивных упражнений, а потом записываются на дистанционные зачеты с педагогами – носителями языка.

В школе дистанционно проводят факультативы Social clubs, где слушатели обсуждают с преподавателями актуальные темы в непринужденной обстановке. В любой момент студенты могут записаться на индивидуальные консультации и поставить британское произношение в инновационной программе Advanced Speech Recognition (сервис оценивает речь и выдает рекомендации по улучшению акцента). На электронной платформе WSE есть онлайн-сообщество, где учащиеся беседуют с единомышленниками из других стран. Все это помогает развить беглость речи и освоить язык на подсознательном уровне.

Спонтанное общение на английском возможно только после того, как появится уверенность в своих силах. А достичь ее позволит регулярная практика. Кстати, на теорию в Wall Street English отводится только 20% учебного времени, все остальные часы отведены практическим занятиям.