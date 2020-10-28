За минувшие сутки в России скончалось 346 человек с подтвержденным коронавирусом – максимум с начала пандемии в России. Общее число летальных случаев достигло 26 935, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

За 24 часа лабораторно подтвердили 16 202 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся достигло 1 563 976. Лидерами по приросту остается Москва (+3670), Санкт-Петербург (+727), Московская область (+505). Алтайский край с 218 выявленными случаями находится на 14-м месте по суточному приросту.

Из больниц выписали еще 12 361 пациента, всего переболел коронавирусом 1 171 301 человек.