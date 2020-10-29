О прекрасном и ужасном. Победители Siena International Photo Awards 2020

Фото: sipacontest.com

Крупнейший международный фотоконкурс Siena International Photo Awards объявил победителей этого года. "Фотографией года" стала работа французского фотографа Грега Лекера "Ледяной мобильный дом", на котором запечатлен айсберг, окруженный тюленями-крабоедами. Южноафриканский фотожурналист Брент Стиртон стал "Лучшим автором" благодаря выразительным фоторассказам и освещению вопросов, связанных с сохранением дикой природы. Всего на конкурс были присланы десятки тысяч работ из 165 стран мира. Кто стал лучшим, смотрите в нашей фотоленте.