"МегаФон" стал совладельцем популярного видеосервиса Start

"МегаФон" купил долю в "Диджитал медиа холдинг", головной компании видеосервиса Start. Оператор получит 33,8% акций, остальное сохранят основатели холдинга и акционеры. Благодаря этой сделке популярный в России видеосервис Start продолжит укреплять позиции на рынке.

"В ближайшие три года мы готовы инвестировать в развитие компании до 5 млрд рублей. "МегаФон ТВ" и Start – активы с разными бизнес-моделями – маркетплейс и моноподписка с уникальным контентом, аудитории сервисов не пересекаются. Сделка не предполагает структурных изменений для видеосервиса Start или эксклюзивных условий сотрудничества", – отметил генеральный директор "МегаФона" Геворк Вермишян.

Аудитория видеосервиса Start – более одного миллиона платящих пользователей: сервис доступен русскоговорящей аудитории по всему миру. Сейчас площадка занимает 6% рынка в платном сегменте. За первое полугодие 2020 года рост выручки Start составил 362,9% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

"Это первая сделка по привлечению внешнего инвестора в Start. За три года холдинг стал самым быстрорастущим игроком на рынке. Появление партнера в лице компании "МегаФон" открывает новые возможности. Платформа уже вышла на самоокупаемость, поэтому инвестиции "МегаФона" направят прежде всего на увеличение объемов производства оригинального контента и развитие новых смежных направлений бизнеса", – говорит генеральный директор видеосервиса Start Юлия Миндубаева.

За прошедшие три года видеосервис Start запустил более 30 оригинальных проектов, созданных собственной студией, в том числе "Содержанки", "Бывшие", "257 причин, чтобы жить", "Лучше, чем люди", "Текст" и другие. В разработке более 50 проектов, в том числе для семейной и детской аудитории.

Видеосервис также совершил несколько крупных международных сделок по своим оригинальным проектам. Так, киносериал "Лучше, чем люди" стал первым проектом из Восточной Европы, проданным для Netflix Original, а "Содержанки" – первый российский сериал, вышедший на Amazon Prime под брендом Originals and Exclusives. На престижном фестивале Canneseries 2020 сериал "257 причин, чтобы жить" получил приз за лучшее актерское исполнение: он стал первым проектом из России, который завоевал награду.