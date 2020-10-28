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Новости

Жителя Казахстана поймали на попытке дать взятку полицейскому на Алтае

, ИА "Амител"
Сотрудник полиции от "подарка" отказался
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В отношении 51-летнего жителя Республики Казахстан возбуждено уголовное дело за "покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей". Об этом рассказали в региональном СК.

Сотрудники ГИБДД в Кулундинском районе остановили два грузовых автомобиля. В ведомстве отметили, что  "водители нарушили требования об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и их пригласили составить протоколы. 

Обвиняемый взял деньги, положил их на панель между сиденьями и попросил не документировать правонарушение, но сотрудник полиции отказался. 

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.10.2020 19:50
- гость -

мало дал?

29.10.2020 06:37
- гость -

покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей

Ужас то какой! Хорошо что ещё и 319 УК РФ Оскорбление представителя власти не вспомнили.

29.10.2020 11:59
Наташа

Жителя Казахстана поймали на попытке дать взятку полицейскому на Алтае. Ну вот добегался у нас не за балуешь.

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