Жителя Казахстана поймали на попытке дать взятку полицейскому на Алтае

В отношении 51-летнего жителя Республики Казахстан возбуждено уголовное дело за "покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей". Об этом рассказали в региональном СК.

Сотрудники ГИБДД в Кулундинском районе остановили два грузовых автомобиля. В ведомстве отметили, что "водители нарушили требования об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и их пригласили составить протоколы.

Обвиняемый взял деньги, положил их на панель между сиденьями и попросил не документировать правонарушение, но сотрудник полиции отказался.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.