Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил выделить регионам 10 миллиардов рублей на помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я сейчас говорю о региональной помощи, деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование, но именно на борьбу с COVID-инфекцией, именно на эти цели, а не на какие другие", – подчеркнул президент.
Ранее Михаил Мишустин объявил о продолжении особых мер поддержки для 10 наиболее нуждающихся в ней регионов, в том числе и Алтайского края.
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Что-то он поторопился деньги выделять. Ещё же не все подвалы больниц трупами завалены, а ЗАГС регистрирует смерти только 7 дней в неделю работая в одну смену.
Да никуда эти деньги не дойдут, по пилят еще наверху.