Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил выделить регионам 10 миллиардов рублей на помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я сейчас говорю о региональной помощи, деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование, но именно на борьбу с COVID-инфекцией, именно на эти цели, а не на какие другие", – подчеркнул президент.

Ранее Михаил Мишустин объявил о продолжении особых мер поддержки для 10 наиболее нуждающихся в ней регионов, в том числе и Алтайского края.