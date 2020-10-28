Следователей ФСБ судят за вымогательство миллионной взятки

Второй Западный окружной военный суд планирует начать рассмотрение уголовного дела в отношении двух следователей ФСБ. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Их задержали с поличным весной 2019 года. С заявлением о вымогательстве обратился сын Эраста Галумова, которого арестовали за мошенничество. После этого следователей взяли под контроль сотрудники собственной безопасности ФСБ.

По версии следствия, подозреваемые требовали миллион долларов в биткоинах, что на тот момент равнялось примерно 65 миллионам рублей. В обмен на деньги они обещали Галумову не предъявлять новых обвинений и отпустить под домашний арест.