Следователей ФСБ судят за вымогательство миллионной взятки

Второй Западный окружной военный суд планирует начать рассмотрение уголовного дела в отношении двух следователей ФСБ. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".
Их задержали с поличным весной 2019 года. С заявлением о вымогательстве обратился сын Эраста Галумова, которого арестовали за мошенничество. После этого следователей взяли под контроль сотрудники собственной безопасности ФСБ.
По версии следствия, подозреваемые требовали миллион долларов в биткоинах, что на тот момент равнялось примерно 65 миллионам рублей. В обмен на деньги они обещали Галумову не предъявлять новых обвинений и отпустить под домашний арест.
Комментарии
Не может быть !!!
Не может быть!
Это каста неприкасаемых.
Значит это кому то надо.