Пациентов, которые лечатся от COVID на дому, обеспечат бесплатными лекарствами

Кабмин принял решение обеспечить препаратами пациентов с легкой формой COVID, которые проходят лечение дома. Об этом рассказал Владимир Путин.
"Я уже говорил, правительство разработало предложения и по лекарствам, потому что часть людей, которые столкнулись с инфекцией и болеют в легкой форме, они готовы были бы проходить лечение амбулаторно, но, как Татьяна Алексеевна сказала, речь идет о доступности лекарств. Это первая проблема", – отметил президент.
Он добавил, что согласование о выделении пяти миллиардов уже завершено и можно считать, что решение принято. Путин попросил не затягивать с реализацией этой меры поддержки, пишет РИА Новости.
Комментарии
Двадцать лет строили воровскую вертикаль. Теперь у кого-то есть сомнения, а дойдут ли это деньги до людей?
Кто-то в эти обещания ещё верит? За деньги в аптеках лекарств то не купить, а они про бесплатные лапшу на уши вешают.
Поэтому и платные в аптеках исчезли.
Официально у нас ковидом по 200 человек в день заболевает. А как с остальными быть, которым просто ОРВИ поставили, которым ни КТ, ни мазков не делали?
Эти средства до адресатов не дойдут. Проверено временем
не верю!!!! В разной степени болеют родственники. Никто не торопиться даже наблюдать их на дому...
29.10.2020 07:02
- гость -
Поэтому и платные в аптеках исчезли.
Они все по домам лежат у боящихся заразиться.
Диагноз ковид просто не будут ставить