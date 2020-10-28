Пациентов, которые лечатся от COVID на дому, обеспечат бесплатными лекарствами

Кабмин принял решение обеспечить препаратами пациентов с легкой формой COVID, которые проходят лечение дома. Об этом рассказал Владимир Путин.

"Я уже говорил, правительство разработало предложения и по лекарствам, потому что часть людей, которые столкнулись с инфекцией и болеют в легкой форме, они готовы были бы проходить лечение амбулаторно, но, как Татьяна Алексеевна сказала, речь идет о доступности лекарств. Это первая проблема", – отметил президент.

Он добавил, что согласование о выделении пяти миллиардов уже завершено и можно считать, что решение принято. Путин попросил не затягивать с реализацией этой меры поддержки, пишет РИА Новости.