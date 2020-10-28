Барнаульские дорожники подготовились к работе в штормовой период

МБУ "Автодорстрой" планирует свою работу в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Дорожная служба работает в двухсменном режиме, дневная и ночная смены продлены до 20:00 и 8:00 часов соответственно и будут длиться по двенадцать часов. Сейчас на предприятии дежурят 37 единиц спецтехники, ночью планируется вывести 45 машин. Назначены ответственные дежурные из числа сотрудников инженерно-технической части учреждения", – говорится в сообщении.

В случае выпадения снега опасные участки дорог в первую очередь будут обработаны песчано-соляной смесью, а во время первых снегопадов дорожники потратили 1700 тонн смеси.