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Новости

В нежелании носить маски увидели психическое расстройство

, ИА "Амител"
Антимасочники имеют ряд особенных черт
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Ученые увидели в нежелании носить медицинские маски признаки психического расстройства. Об этом сообщает издание The Sun.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 1500 человек от 15 до 73 лет. По его результатам стало известно, что люди, которые отказываются носить маски, имеют в чертах характера враждебность и принятие риска. Это свойственно людям с "антисоциальным расстройством личности".

"Эти черты объясняют, по крайней мере частично, причину, по которой люди продолжают не придерживаться мер сдерживания даже при увеличении числа случаев заболевания и смертей", – отметили ученые.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.10.2020 23:36
South

Это не психическое расстройство, а умственная отсталость. Уж чего-чего, а дураков в России полно.

29.10.2020 06:14
- гость -

А те кто пытается защититься от вируса тряпочкой не дураки? У них психического расстройства точно нет?

29.10.2020 06:40
Гость

А они точно ученые? Или уже и ученым указывают озвучивать нужные диагнозы?

29.10.2020 06:48
- гость -

Все пацаки должны носить цак.
Всем пацакам можно петь только в клетке.
От

29.10.2020 06:52
- гость -

А в трамваи ещё в штанах любого цвета пускают?

29.10.2020 07:12
-гость-

Предложение! Активистов без масачников на исправительные работы в ковитный госпиталь.

29.10.2020 07:16
- гость -

Судя по некоторым комментариям учёные не ошиблись.

29.10.2020 07:12
-гость не дай бог, чтобы идиоты рядом с нормальными людьми находились.

29.10.2020 07:16
- гость -

Может лучше губернаторских троллей в тюрьму?

29.10.2020 07:18
- гость -

Девиантное поведение, в его основе как раз и лежат психические отклонения.

29.10.2020 07:22
- гость -

07:18, вы считаете, что если какой-то бездарь решил, что все должны ходить в масках, то это вдруг стало общепринятой нормой в обществе?

29.10.2020 07:23
Здравый!

Видать плохи дела у масочников, если психиатрию привлекли. У нас традиционно психиатры борятся с инакомыслием.
В психиатрии кто первый халат надел, тот и врач.

29.10.2020 07:27
- гость -

плохи дела у масочников

Разумеется плохи. Указ написали, все вроде как в масках ходят, а больных всё больше, что наталкивает на мысль о бесполезности указов и маскарадного режима.

29.10.2020 07:40
Alex1976

Вчера показывали репортаж из краевой больницы скорой помощи, так вот они там почему-то в респираторах ходят, а тут в тряпках заставляют ходить, а если против то еще и псих оказывается. Маразм крепчает.

29.10.2020 07:46
- гость -

29.10.2020 07:40
Alex1976

Респираторы носят, чтобы не заразиться самому. Маски - чтобы не заражать других.
Об этом уже более полугода везде говорят и пишут.
Но людям с психиатрическими расстройствами не докажешь, так ведь, Alex1976?

29.10.2020 07:49
- гость -

Так пусть те кто верят в то что можно не заразиться ходят хоть в респираторах, хоть в скафандрах и не портят жизнь другим людям.

29.10.2020 08:09
Антимасочница

Чего только врачи не напридумывают.Всегда на них косо смотрела.

29.10.2020 08:13
- гость -

29.10.2020 07:23
Здравый!
Видать плохи дела у масочников

Не переживай, штрафанут пару раз. Будешь носить, как миленький.
В Москве, к слову, после введения обязательного ношения масок заболеваемость снизилась почти в два раза.

29.10.2020 08:14
Чюбайс

Быстро идеологию подвели. Щас карательная психиатрия заработает. Психи - это те, кто с ковидом носится в намордниках. От гриппа проблем больше. А сердечников ещё больше. Вопрос, кому выгодна эта истерия?

29.10.2020 08:20
Alex1976

29.10.2020 07:46
- гость -
То есть я должен носить кусок тряпки потому что я заразный, так по вашему получается. И сдается мне что с психикой не в порядке у вас, раз вы так агритесь.

29.10.2020 08:21
Filin

Те, кто не хочет носить маску не более агрессивны и асоциальны, чем те, кто не хочет платить налоги

29.10.2020 08:21
Alex1976

29.10.2020 08:13
- гость -
Заболеваемость и статистика 2 разные вещи.

29.10.2020 08:24
- гость -

То есть я должен носить кусок тряпки потому что я заразный

Нет тряпку вы должны носить вовсе не потому, что вы заразный (предположительно), а потому, что кому-то пришло в голову, что все должны ходить в масках.

29.10.2020 08:28
- гость -


29.10.2020 06:52
- гость -


А почему вы переживаете? Вы же платьишки и юбочки носите.

29.10.2020 08:29
- гость -

Даже по комментариям видно как плющит неадекватов.

29.10.2020 08:42
- гость -

29.10.2020 06:48
29.10.2020 06:52
29.10.2020 08:14
29.10.2020 08:24

Полностью подтверждают выводы указанные в статье. И это рабочий день только начался. Боюсь представить сколько таких же отметится к вечеру.

29.10.2020 08:42
- гость -

масочники, антимасочники, разделяй и властвуй

29.10.2020 08:48
- гость -

Вначале власть предоставляет такой шпане как малышевы, мясниковы СМИ для пропаганды коронавируса как чуда-чудесного, для вбивания в умы, что маски не нужны - а затем все сваливает на неадекватное население...

29.10.2020 08:55
- гость -

кто не носит - понятно, больные
А кто шкурку рвет защищая антимасочников - пока полудурки?

29.10.2020 09:00
- гость -

да-да. это пока.
Если заболеет сам или кто-то из близких может быть быть поймет.
Если нарвется на штраф - не поймет, но маску все-таки носить будет.
Хотя не факт, что правильно.
Ролик в инете есть.
Бабища (молодая, но представить какая будет повзрослев) с маской под подбородком ОРЕТ : видишь у меня маска есть?

29.10.2020 09:31
-меcный-

ага те кто имеют мозги и умение ими пользоваться - это психическое расстройство? Ну чё круто чё!

29.10.2020 09:35
-меcный-

29.10.2020 07:12
-гость-
Предложение! Активистов без масачников на исправительные работы в ковитный госпиталь.

А с какого фига безмасочников в ковидный госпиталь, вирус то никто они не отрицают и его лютую опасность, они вообщето топят за то, что маска против вируса как забор от коморов!

29.10.2020 09:38
-меcный-

29.10.2020 08:21
Filin
Те, кто не хочет носить маску не более агрессивны и асоциальны, чем те, кто не хочет платить налоги


Те кто нехочет носить маску просто понимаю всю её безсмысленность. Нужна защита гораздо посерьёзнее!!!!

29.10.2020 09:41
- гость -

Я прям представляю, что творили психи, когда их заставляли трусы носить... "Мы никогда трусы не носили!!!" "А завтра вожак скажет, что нужно носить майку!"

29.10.2020 10:07
-меcный-

29.10.2020 09:41
- гость -
Я прям представляю, что творили психи, когда их заставляли трусы носить... "Мы никогда трусы не носили!!!" "А завтра вожак скажет, что нужно носить майку!"

Теплое с мягким не путайте. Трусы носят, чтобы гениталиями не сверкать и не тереть ими об штаны там например - свою функцию трусы очеь хорошо выполняют, кстате. А по поводу их носить, ну вы можете даже и не догадываться кто без них ходит, а такие есть, особенно некоторые любяд по юбку короткую их не надевать ))))
Дак вот, маска двигается как защита от царьвируса, а умные люди понимают, что она как забор от комаров в этои качестве, тут нужно кое что посерьёзнее, причём с заявленным производителем классом защиты который должен соответствовать нужной функции и иметь сертификат соответствия. И вообще какбы у нас в стране все средства индивилуальной защиты сертифицируются, у маски есть сертификат?

29.10.2020 10:07
Гость

Вы чего с ума сами посходили? Какие антимасочники? Китайские маски без медицинского сертификата и соответствующего класса защиты могут нанести вред для организма..Кто потом за это ответит? Сам переболел ковидом...штука неприятная, но если вовремя лечиться , то все нормально проходит. Лучше бы написали месячное ожидание анализов на этот ковид и невозможность выйти на работу (даже если здоров), а деньги то заканчиваются, а нашим властям пофиг...

29.10.2020 10:13
-меcный-

29.10.2020 10:07
Гость
Лучше бы написали месячное ожидание анализов на этот ковид и невозможность выйти на работу (даже если здоров), а деньги то заканчиваются, а нашим властям пофиг...

Вот вот, наблюдал картину в поликлинике как несколько людей ковидников официальных ругались с врачём потому как чтобы выйти на работу нада два подрят отрицательных теста, а у них - тест отрицательный, через несколько дней здали, потеряли, положительный, следующий отрицательный, следующий опять потеряли ... и так уже второй месяц им моск комосируют ....

29.10.2020 10:25
Гость

Всё очень просто-они жадные, дайте им бесплатные маски и они наденут.

29.10.2020 10:27
- гость -

а умные люди понимают, что она как забор от комаров в этои качестве


Умные люди не будут с упорством имбецила постоянно вспоминать забор и комаров.

29.10.2020 10:44
-меcный-

29.10.2020 10:27
- гость -
Умные люди не будут с упорством имбецила постоянно вспоминать забор и комаров.

Дак если им его постоянно навязывают забыть то не получается как ни старайся.
А вы себя к умным относите? Ну у меня для вас плохие новости, вот вы тоже вспомнили про забор - добро пожаловать в к нам!

29.10.2020 11:03
- гость -

чтобы выйти на работу нада два подрят отрицательных теста, а у них - тест отрицательный, через несколько дней здали, потеряли, положительный, следующий отрицательный, следующий опять потеряли ... и так уже второй месяц им моск комосируют

А они о развитой коррупции в России не слышали?

29.10.2020 13:38
- гость -

29.10.2020 08:21
Filin

Те, кто не хочет носить маску не более агрессивны и асоциальны, чем те, кто не хочет платить налоги


Прям в точку, Филя, про вову путина.

29.10.2020 13:45
гость

Похоже общественное мнение подготавливают, чтоб народ на новую прививку добровольно сам шел. Масочники походу толпой ломанутся за "чудовакциной". Вся интрига от чего "вакцина" будет на самом деле

29.10.2020 14:54
- гость -

29.10.2020 13:45
гость
Похоже общественное мнение подготавливают, чтоб народ на новую прививку добровольно сам шел. Масочники походу толпой ломанутся за "чудовакциной". Вся интрига от чего "вакцина" будет на самом деле
-----
А ты предпочитаешь сдoхнуть от коронавируса? Да, пожалуйста, дyраков не жалко.

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