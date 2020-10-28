В нежелании носить маски увидели психическое расстройство

Ученые увидели в нежелании носить медицинские маски признаки психического расстройства. Об этом сообщает издание The Sun.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 1500 человек от 15 до 73 лет. По его результатам стало известно, что люди, которые отказываются носить маски, имеют в чертах характера враждебность и принятие риска. Это свойственно людям с "антисоциальным расстройством личности".

"Эти черты объясняют, по крайней мере частично, причину, по которой люди продолжают не придерживаться мер сдерживания даже при увеличении числа случаев заболевания и смертей", – отметили ученые.