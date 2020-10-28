В нежелании носить маски увидели психическое расстройство

Ученые увидели в нежелании носить медицинские маски признаки психического расстройства. Об этом сообщает издание The Sun.
Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 1500 человек от 15 до 73 лет. По его результатам стало известно, что люди, которые отказываются носить маски, имеют в чертах характера враждебность и принятие риска. Это свойственно людям с "антисоциальным расстройством личности".
"Эти черты объясняют, по крайней мере частично, причину, по которой люди продолжают не придерживаться мер сдерживания даже при увеличении числа случаев заболевания и смертей", – отметили ученые.
Комментарии
Это не психическое расстройство, а умственная отсталость. Уж чего-чего, а дураков в России полно.
А те кто пытается защититься от вируса тряпочкой не дураки? У них психического расстройства точно нет?
А они точно ученые? Или уже и ученым указывают озвучивать нужные диагнозы?
Все пацаки должны носить цак.
Всем пацакам можно петь только в клетке.
От
А в трамваи ещё в штанах любого цвета пускают?
Предложение! Активистов без масачников на исправительные работы в ковитный госпиталь.
Судя по некоторым комментариям учёные не ошиблись.
29.10.2020 07:12
-гость не дай бог, чтобы идиоты рядом с нормальными людьми находились.
Может лучше губернаторских троллей в тюрьму?
Девиантное поведение, в его основе как раз и лежат психические отклонения.
07:18, вы считаете, что если какой-то бездарь решил, что все должны ходить в масках, то это вдруг стало общепринятой нормой в обществе?
Видать плохи дела у масочников, если психиатрию привлекли. У нас традиционно психиатры борятся с инакомыслием.
В психиатрии кто первый халат надел, тот и врач.
плохи дела у масочников
Разумеется плохи. Указ написали, все вроде как в масках ходят, а больных всё больше, что наталкивает на мысль о бесполезности указов и маскарадного режима.
Вчера показывали репортаж из краевой больницы скорой помощи, так вот они там почему-то в респираторах ходят, а тут в тряпках заставляют ходить, а если против то еще и псих оказывается. Маразм крепчает.
29.10.2020 07:40
Alex1976
Респираторы носят, чтобы не заразиться самому. Маски - чтобы не заражать других.
Об этом уже более полугода везде говорят и пишут.
Но людям с психиатрическими расстройствами не докажешь, так ведь, Alex1976?
Так пусть те кто верят в то что можно не заразиться ходят хоть в респираторах, хоть в скафандрах и не портят жизнь другим людям.
Чего только врачи не напридумывают.Всегда на них косо смотрела.
29.10.2020 07:23
Здравый!
Видать плохи дела у масочников
Не переживай, штрафанут пару раз. Будешь носить, как миленький.
В Москве, к слову, после введения обязательного ношения масок заболеваемость снизилась почти в два раза.
Быстро идеологию подвели. Щас карательная психиатрия заработает. Психи - это те, кто с ковидом носится в намордниках. От гриппа проблем больше. А сердечников ещё больше. Вопрос, кому выгодна эта истерия?
29.10.2020 07:46
- гость -
То есть я должен носить кусок тряпки потому что я заразный, так по вашему получается. И сдается мне что с психикой не в порядке у вас, раз вы так агритесь.
Те, кто не хочет носить маску не более агрессивны и асоциальны, чем те, кто не хочет платить налоги
29.10.2020 08:13
- гость -
Заболеваемость и статистика 2 разные вещи.
То есть я должен носить кусок тряпки потому что я заразный
Нет тряпку вы должны носить вовсе не потому, что вы заразный (предположительно), а потому, что кому-то пришло в голову, что все должны ходить в масках.
29.10.2020 06:52
- гость -
А почему вы переживаете? Вы же платьишки и юбочки носите.
Даже по комментариям видно как плющит неадекватов.
29.10.2020 06:48
29.10.2020 06:52
29.10.2020 08:14
29.10.2020 08:24
Полностью подтверждают выводы указанные в статье. И это рабочий день только начался. Боюсь представить сколько таких же отметится к вечеру.
масочники, антимасочники, разделяй и властвуй
Вначале власть предоставляет такой шпане как малышевы, мясниковы СМИ для пропаганды коронавируса как чуда-чудесного, для вбивания в умы, что маски не нужны - а затем все сваливает на неадекватное население...
кто не носит - понятно, больные
А кто шкурку рвет защищая антимасочников - пока полудурки?
да-да. это пока.
Если заболеет сам или кто-то из близких может быть быть поймет.
Если нарвется на штраф - не поймет, но маску все-таки носить будет.
Хотя не факт, что правильно.
Ролик в инете есть.
Бабища (молодая, но представить какая будет повзрослев) с маской под подбородком ОРЕТ : видишь у меня маска есть?
ага те кто имеют мозги и умение ими пользоваться - это психическое расстройство? Ну чё круто чё!
29.10.2020 07:12
-гость-
Предложение! Активистов без масачников на исправительные работы в ковитный госпиталь.
А с какого фига безмасочников в ковидный госпиталь, вирус то никто они не отрицают и его лютую опасность, они вообщето топят за то, что маска против вируса как забор от коморов!
29.10.2020 08:21
Filin
Те, кто не хочет носить маску не более агрессивны и асоциальны, чем те, кто не хочет платить налоги
Те кто нехочет носить маску просто понимаю всю её безсмысленность. Нужна защита гораздо посерьёзнее!!!!
Я прям представляю, что творили психи, когда их заставляли трусы носить... "Мы никогда трусы не носили!!!" "А завтра вожак скажет, что нужно носить майку!"
29.10.2020 09:41
- гость -
Я прям представляю, что творили психи, когда их заставляли трусы носить... "Мы никогда трусы не носили!!!" "А завтра вожак скажет, что нужно носить майку!"
Теплое с мягким не путайте. Трусы носят, чтобы гениталиями не сверкать и не тереть ими об штаны там например - свою функцию трусы очеь хорошо выполняют, кстате. А по поводу их носить, ну вы можете даже и не догадываться кто без них ходит, а такие есть, особенно некоторые любяд по юбку короткую их не надевать ))))
Дак вот, маска двигается как защита от царьвируса, а умные люди понимают, что она как забор от комаров в этои качестве, тут нужно кое что посерьёзнее, причём с заявленным производителем классом защиты который должен соответствовать нужной функции и иметь сертификат соответствия. И вообще какбы у нас в стране все средства индивилуальной защиты сертифицируются, у маски есть сертификат?
Вы чего с ума сами посходили? Какие антимасочники? Китайские маски без медицинского сертификата и соответствующего класса защиты могут нанести вред для организма..Кто потом за это ответит? Сам переболел ковидом...штука неприятная, но если вовремя лечиться , то все нормально проходит. Лучше бы написали месячное ожидание анализов на этот ковид и невозможность выйти на работу (даже если здоров), а деньги то заканчиваются, а нашим властям пофиг...
29.10.2020 10:07
Гость
Лучше бы написали месячное ожидание анализов на этот ковид и невозможность выйти на работу (даже если здоров), а деньги то заканчиваются, а нашим властям пофиг...
Вот вот, наблюдал картину в поликлинике как несколько людей ковидников официальных ругались с врачём потому как чтобы выйти на работу нада два подрят отрицательных теста, а у них - тест отрицательный, через несколько дней здали, потеряли, положительный, следующий отрицательный, следующий опять потеряли ... и так уже второй месяц им моск комосируют ....
Всё очень просто-они жадные, дайте им бесплатные маски и они наденут.
а умные люди понимают, что она как забор от комаров в этои качестве
Умные люди не будут с упорством имбецила постоянно вспоминать забор и комаров.
29.10.2020 10:27
- гость -
Умные люди не будут с упорством имбецила постоянно вспоминать забор и комаров.
Дак если им его постоянно навязывают забыть то не получается как ни старайся.
А вы себя к умным относите? Ну у меня для вас плохие новости, вот вы тоже вспомнили про забор - добро пожаловать в к нам!
чтобы выйти на работу нада два подрят отрицательных теста, а у них - тест отрицательный, через несколько дней здали, потеряли, положительный, следующий отрицательный, следующий опять потеряли ... и так уже второй месяц им моск комосируют
А они о развитой коррупции в России не слышали?
29.10.2020 08:21
Filin
Те, кто не хочет носить маску не более агрессивны и асоциальны, чем те, кто не хочет платить налоги
Прям в точку, Филя, про вову путина.
Похоже общественное мнение подготавливают, чтоб народ на новую прививку добровольно сам шел. Масочники походу толпой ломанутся за "чудовакциной". Вся интрига от чего "вакцина" будет на самом деле
29.10.2020 13:45
гость
Похоже общественное мнение подготавливают, чтоб народ на новую прививку добровольно сам шел. Масочники походу толпой ломанутся за "чудовакциной". Вся интрига от чего "вакцина" будет на самом деле
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А ты предпочитаешь сдoхнуть от коронавируса? Да, пожалуйста, дyраков не жалко.