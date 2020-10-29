В четверг, 29 октября, на территории Алтайского края ожидаются метели и снег. Местами температура воздуха опустится ниже нуля.

В регионе термометры покажут от -2 до +3 градусов. В отдельных районах, по прогнозам синоптиков, ожидается снег, мокрый снег, метели, гололедные явления. В пятницу, 30 октября, снегопады продолжатся.

Ветер западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В Барнауле днем температура воздуха составит от 0 до -2 градусов. Днем в краевой столице, по прогнозам синоптиков, преимущественно без осадков, а вот вечером возможен снег, мокрый снег.

Ветер западный, 7-12 метров в секунду.