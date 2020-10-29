Беременная американская супермодель Эмили Ратаковски снялась без одежды и поделилась снимком в Instagram. На серии снимков девушка стоит почти полностью обнаженной: из одежды на ней только высокие белые носки, а из украшений – золотые серьги-кольца.
"20 недель. Знакомлюсь со своим новым телом", – подписала Ратаковски публикацию, которая набрала более двух миллионов лайков.
Подписчики модели поздравили ее с беременностью и восхитились внешним видом в комментариях: "Самая сексуальная мама", "Какая же ты красивая", "Поздравляю, мамуля", "Прекрасная Эмили", – пишут фанаты.
Напомним, что о своей беременности Ратаковски заявила в октябре – тогда модель опубликовала видео, на котором она обнаженной демонстрирует подросший живот.
Комментарии
И?
Эмили чоткая!
Силиконовая шалава.
Эмили Ратаковски приходит на работу с огромными распухшими губами, её спрашивают: — в чем дело? — с мужем на рыбалку ездила и на губу оса села, — укусила? — нет! муж веслом убил!
У них там это в порядке вещей. И обсуждение гениталий мужского пола считается светским разговором.
Нудисты всех стран! Объединяйтесь!!!
через 2 поста от фото есть видео, оно лучше)))
А чё страшная то такая?
Про Волочкову совсем забыли.
Знакомит нас со своим телом. Довыделывается... сглазят... кого родит?..