Беременная американская супермодель Эмили Ратаковски снялась без одежды и поделилась снимком в Instagram. На серии снимков девушка стоит почти полностью обнаженной: из одежды на ней только высокие белые носки, а из украшений – золотые серьги-кольца.

"20 недель. Знакомлюсь со своим новым телом", – подписала Ратаковски публикацию, которая набрала более двух миллионов лайков.

Подписчики модели поздравили ее с беременностью и восхитились внешним видом в комментариях: "Самая сексуальная мама", "Какая же ты красивая", "Поздравляю, мамуля", "Прекрасная Эмили", – пишут фанаты.

Напомним, что о своей беременности Ратаковски заявила в октябре – тогда модель опубликовала видео, на котором она обнаженной демонстрирует подросший живот.