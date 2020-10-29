Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что человек может подготовить свой организм к тому, чтобы легче перенести коронавирус. Об этом сообщает портал evo-rus.com.

По мнению специалиста, важно не дать организму "засыпать" в период пандемии. Для того чтобы усилить защиту, нужно качественно питаться и употреблять необходимое количество витаминов и микроэлементов.

Врач отметил, что если правильно подготовиться, то можно легко и быстро переболеть коронавирусом, без серьезных последствий. При этом Болибок добавил, что это не спасет от болезни полностью, но позволит облегчить ее течение.