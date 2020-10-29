Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что человек может подготовить свой организм к тому, чтобы легче перенести коронавирус. Об этом сообщает портал evo-rus.com.
По мнению специалиста, важно не дать организму "засыпать" в период пандемии. Для того чтобы усилить защиту, нужно качественно питаться и употреблять необходимое количество витаминов и микроэлементов.
Врач отметил, что если правильно подготовиться, то можно легко и быстро переболеть коронавирусом, без серьезных последствий. При этом Болибок добавил, что это не спасет от болезни полностью, но позволит облегчить ее течение.
Комментарии
нужно качественно питаться и употреблять необходимое количество витаминов и микроэлементов.
Гениально! Это же надо быть доктором наук или академиком, чтобы догадаться давать такие рекомендации?
Как специалист он прав.
29.10.2020 06:55
тогда любой человек специалист
Почему сантехника дядю Васю не спрашивают?
29.10.2020 06:51
- гость -
А в чем он по Вашему не прав? Или Вам не нравится, что не насоветовал пить горстями таблетки?
"важно не дать организму "засыпать" в период пандемии. Для того, чтобы усилить защиту организма, нужно качественно питаться и употреблять необходимое количество витаминов и микроэлементов".
Этот добрый человек не знает сколько людей может себе позволить выполнять данные рекомендации, если у большинства есть деньги только на еду чтобы не умереть и одежду?! Он не знает сколько нищих в стране и крае?!
И с минздравом этот деятель свой вы..р согласовал?!
Бла бла бла
Кто еще из "спецов" не отписался по ковиду?
Пил витамины группы B, Омега-3, ел кучу фркутов, пил таблетки иммунитетные, поставил иммунитетные дорогие уколы за неделю до того как заболеть короной. Корона протекала по среднему, болел 2,5 недели, сильная температура была первая два дня. Но все равно тяжело было. Возраст средний
Врач-то ненастоящий! Пущай прочтет выше 8.50!
"Согласно подсчетам экспертов, Алтайский край занимает 7-е место среди российских регионов с максимальной долей семей с низким уровнем дохода, которым хватает денег только на одежду и пропитание. Оказалось, что в бедственном положении находятся 68,9% домохозяйств".
Да ладно? От цитокинового шторма тоже поможет? А настоящие врачи-то и не знают!
29.10.2020 08:41
- гость -
Нищие могут и умереть, ни чего страшного.
Врач-аллерголог