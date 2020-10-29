Умер почетный гражданин Алтайского края Павел Гуков

Павел Гуков / Фото: газета "Степной Маяк"

В Алтайском крае на 98-м году жизни скончался Павел Иванович Гуков. Он являлся участником Великой Отечественной войны, почетным гражданином Алтайского края.

Павел Гуков родился 25 октября 1923 года в селе Ключи. В 1941 году, после окончания Ключевской средней школы, работал учителем в Ключевской начальной школе № 3.

В июне 1942 года его призвали в ряды Советской Армии. Гуков был механиком-водителем танка Т-34, участвовал в Сталинградской битве, прошел боевой путь до Берлина. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За Победу над Германией", а также юбилейными медалями.

После возвращения домой он более 40 лет преподавал биологию и черчение. Гуков удостоен наград "Отличник народного просвещения", "Отличник просвещения СССР", ордена "Знак Почета", званий почетный гражданин Алтайского края, почетный гражданин Ключевского района.

Похоронят Гукова в четверг, 29 октября, в поселке Целинном Ключевского района.