Медсестра из ковидного госпиталя в Барнауле показала разрисованные СИЗы

Медсестра Татьяна Шелепова, которая сейчас работает в "красной" зоне ковидного госпиталя в барнаульской городской больнице №4 показала, как медработники поднимают настроение себе и окружающим с помощью разрисованных защитных костюмов.

На серии снимков, выложенных в Instagram-аккаунте Шелеповой, три медсестры "красной" зоны. На их защитных костюмах со спины маркерами написана должность и имя, а дополнением служат нарисованные цветы, улыбки и бабочки.

"Кроме своих прямых обязанностей, мы поднимаем настроение как можем", – подписала свой пост медработник.

При этом написание имени несет и чисто практический смысл – это помогает сотрудникам отличать друг друга во время дежурств в костюмах, маски которых почти полностью скрывают лицо.