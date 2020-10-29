Минтруд собирается по-другому оценивать бедность

Замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов заявил, что Минтруд планирует пересмотреть критерии оценки бедности. По словам чиновника, прожиточный минимум не должен становится уровнем ее оценки и такой подход нужно пересматривать.
Чиновник отметил, что на текущий момент ведомство решает вопрос об изменении подходов к расчету прожиточного минимума законопроектом о новой методике расчета прожиточного минимума и МРОТ. Он также подчеркнул, что для оценки критериев бедности нужно использовать иные показатели, пишет ТАСС.
Ранее в Общественной палате заявили, что доля бедного населения в стране составляет примерно 13%, это более 18 млн человек. При этом свыше 82% из этого числа – семьи с детьми.
Согласно подсчетам экспертов, Алтайский край занимает седьмое место среди российских регионов с максимальной долей семей с низким уровнем дохода, которым хватает денег только на одежду и пропитание. Оказалось, что в бедственном положении находятся 68,9% домохозяйств.
Комментарии
например сложить общий доход семьи и вычесть квартплату, ипотеку, кредит, общую сумму на питание семьи (в размере мрот, например), вычесть другие расходы семьи (школа, секции, интернет), включить стоимость одежонки, хотя бы самой китайской, вот вам и будет черта бедности за которой многие живут. например я.
А зачем ты к ипотеке брал еще и кредит? Мало затрат несешь?
29.10.2020 09:33
- гость -
жизнь иногда, к сожалению заставляет. поверь не ради удовольствия
Все выкрутиться пытаются, все способы ищут, все о народе думают.
скорей всего придумают такую методику, при которой все станут средним классом
Цифры обманчивы, особенно когда я сам ими занимаюсь; по этому поводу справедливо высказывание, приписываемое Дизраэли: «Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». (Марк Твен)
скорей всего придумают такую методику, при которой все станут средним классом
так уже
"Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких – минимальный размер оплаты труда 11 280, помоему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше – у нас таких достаточно много, уверенно свыше 70 процентов"(c)