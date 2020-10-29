Минтруд собирается по-другому оценивать бедность

Замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов заявил, что Минтруд планирует пересмотреть критерии оценки бедности. По словам чиновника, прожиточный минимум не должен становится уровнем ее оценки и такой подход нужно пересматривать.

Чиновник отметил, что на текущий момент ведомство решает вопрос об изменении подходов к расчету прожиточного минимума законопроектом о новой методике расчета прожиточного минимума и МРОТ. Он также подчеркнул, что для оценки критериев бедности нужно использовать иные показатели, пишет ТАСС.

Ранее в Общественной палате заявили, что доля бедного населения в стране составляет примерно 13%, это более 18 млн человек. При этом свыше 82% из этого числа – семьи с детьми.

Согласно подсчетам экспертов, Алтайский край занимает седьмое место среди российских регионов с максимальной долей семей с низким уровнем дохода, которым хватает денег только на одежду и пропитание. Оказалось, что в бедственном положении находятся 68,9% домохозяйств.