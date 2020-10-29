В Барнауле открывают памятник мастеру ПТУ

29 октября в Барнауле состоится торжественное открытие скульптурной композиции "Мастер производственного обучения", сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Мероприятие приурочено к 80-летию системы профессионально-технического образования. Памятник украсит собой территорию Алтайской академии гостеприимства.
Работу выполнил народный скульптор Сергей Мозговой. Он выразил уверенность, что в системе профессионального образования ключевой фигурой является именно мастер, который передает свой профессиональный опыт подрастающему поколению.
Открытие памятника стартует в 11:00. В нем примут участие ветераны системы профессионально-технического образования, руководители учреждений, мастера производственного обучения и студенты.
Комментарии
Какие ПТУ? Какие мастера? Заводов то не осталось. Не далёк тот день когда можно будет памятник промышленности края ставить.
Вот этот на метле что-ли памятник?
Замечательно что память сохранилась! Хорошо бы мастеров сохранить... Мало их. Практически нет уже.
Адрес то по -людски нельзя написать было ? Все знают где находится Алтайская академия
гостеприимства ?