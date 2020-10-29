В Алтайском крае автоматически продлили выплаты при рождении ребенка 4,7 тыс. семей

Ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка автоматически продлили 4700 семьям в Алтайском крае. Получать пособия без необходимости предоставлять заявление они будут до 1 марта 2021 года.

В Министерстве социальной защиты региона также отметили, что в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года беззаявительно выплату также продлевали 4,8 тыс. получателям.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы социальной защиты и Пенсионного фонда для подачи заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка.