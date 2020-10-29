Барнаулец похитил из кармана пальто пенсионерки 92 тысячи рублей

69-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина пришла на рынок за продуктами и в один момент заметила, что из кармана пальто пропал кошелек с 92 тысячами рублей, которые незадолго до этого она сняла в банкомате.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний барнаулец, которого ранее привлекали к ответственности за хранение наркотиков в крупном размере. При обыске квартиры у задержанного изъяли 10 тысяч рублей, остальную часть украденной суммы он успел потратить на свои нужды.

Как отметили в пресс-службе краевого ГУ МВД, правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража".