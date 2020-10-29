Барнаулец похитил из кармана пальто пенсионерки 92 тысячи рублей

69-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина пришла на рынок за продуктами и в один момент заметила, что из кармана пальто пропал кошелек с 92 тысячами рублей, которые незадолго до этого она сняла в банкомате.
Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний барнаулец, которого ранее привлекали к ответственности за хранение наркотиков в крупном размере. При обыске квартиры у задержанного изъяли 10 тысяч рублей, остальную часть украденной суммы он успел потратить на свои нужды.
Как отметили в пресс-службе краевого ГУ МВД, правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража".
Комментарии
А я глупый на рынок с трёхой хожу.
Вот это пенсия у бабки. Судья бывшая поди. Так это бумеранг Алекса1976 долетел.
Все ноют, нет у пенсов денег, каждый день только и слышим, то профукали, то обворовали, то еще чето....мда...
А по поводу гражданина...я уже выше писал - за наркоту надо руку отрубать. вот....щас бы не смог выкрасть кошель. а так...зэков на волю выпускать такое себе....многие не меняются.
А зачем столько денег брать с собой? Может 920 руб. было?
Женщина пришла на рынок за продуктами и в один момент заметила, что из кармана пальто пропал кошелек с 92 тысячами рублей,
Да это готовый анекдот прямо))
krash, наркота - первое что подкидывают если нужно повесить на человека дело. Не понравился ты полицейскому - тебя обыскивают и находят подарочек, который на пару грамм больше отметки "крупный размер", и всё, докажи что не верблюд.
Вот это богатые пенсионерки живут в Барнауле! У одной ноут стащили, у другой денег под стотысяч!
У пенсионерке на рынке в кармане 92 тыс рублей... Впрочем, чему удивляться, если у московской пенсионерки 3 млн...
наверняка, у ней на карте в несколько раз больше осталось
Банки обычно ограничивают снятие с карты суммой в 50тыр. Так что бабуля чегой-то немного сочиняет.
29.10.2020 15:44
- гость -
Ну два дня ходила снимала, и все в карман))