В Барнауле мужчина украл ноутбук у немощной пенсионерки

61-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о краже ноутбука стоимостью 4 тысячи рублей. Из-за плохого самочувствия женщина редко встает с кровати и часто оставляет входную дверь открытой, чем и воспользовался злоумышленник.
Пенсионерка услышала, как в квартиру вошел неизвестный и представился сотрудником газовой службы, которому якобы нужно было проверить исправность оборудования. Поскольку за последнее время у горожанки ухудшилось зрение, она не смогла разглядеть незваного гостя и попросила его уйти. Затем женщина позвонила соседке с просьбой проверить, все ли осталось на месте. В итоге выяснилось, что незнакомец забрал ноутбук.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Барнаула, которого ранее судили за кражу. Он признался в содеянном и сообщил, что продал устройство. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Комментарии
Не те времена нынче чтобы дверь не запирать.
Ноутбук стоимостью 4 тысячи рублей? о_О Это что за дрова и для чего? Там наверное еще виндовс 98 стоял?
наверное. только не "виндовс", а "виндоус"))
хром запускается - достаточно, чтобы смотреть новости или бесплатные интернет-каналы.
Еще бы оконщиков прищучили. Целых два месяца звонили и нагло стучались в дверь, что нужно провести профилактику окон. На маты не реагируют. Как зомби.
29.10.2020 13:04
- гость -
Еще бы оконщиков прищучили. Целых два месяца звонили и нагло стучались в дверь, что нужно провести профилактику окон.
полгода доставали, согласилась.Разбалансировали дверь , взяли 6тыс за смену резинки на окне. Обещали ролики, и деньги взяли, но их не оказалось в наличии. Тперь окно свистит, их резинка оказалась еще хуже старой. Матерю их каждый день.
Пока здоровые мужики, на которых пахать надо, ходят и грабят слабых, пока властьимущие свои личные интересы ценят выше страны и народа, не будет жизни в этой стране. Вымрем скоро.
2
29.10.2020 13:30
- гость -
ну наконец ты пришел. как же без тебя скучно было. такие как ты точно вымереть должны.
А по делу - бабульку-соседку на 42 тр обули на бесплатных резинках.
Оконщиков давно прижучить надо. И тех кто звонит без спроса и тех кто огромные деньги берет за мелкий ремонт