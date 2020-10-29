В Барнауле мужчина украл ноутбук у немощной пенсионерки

61-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о краже ноутбука стоимостью 4 тысячи рублей. Из-за плохого самочувствия женщина редко встает с кровати и часто оставляет входную дверь открытой, чем и воспользовался злоумышленник.

Пенсионерка услышала, как в квартиру вошел неизвестный и представился сотрудником газовой службы, которому якобы нужно было проверить исправность оборудования. Поскольку за последнее время у горожанки ухудшилось зрение, она не смогла разглядеть незваного гостя и попросила его уйти. Затем женщина позвонила соседке с просьбой проверить, все ли осталось на месте. В итоге выяснилось, что незнакомец забрал ноутбук.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Барнаула, которого ранее судили за кражу. Он признался в содеянном и сообщил, что продал устройство. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.