Дети в возрасте до пяти лет могут не носить защитные маски, сообщили amic.ru в пресс-службе Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
Как отметили в ведомстве, эту рекомендацию сформулировали исходя из соображений безопасности с учетом общих интересов ребенка и способности детей соблюдать правила ношения средств защиты.
"По мнению ВОЗ и ЮНИСЕФ (детский фонд ООН, – прим. ред.), ношение медицинской маски детьми 6-11 лет возможно, если: ребенок умеет безопасно и правильно пользоваться маской, имеется возможность своевременно менять маску на чистую (например, в школах и детских учреждениях), дети находятся под надзором со стороны взрослых, которые инструктируют ребенка о том, как надевать, снимать и безопасно носить маски, ребенок взаимодействует с другими людьми, которые подвержены высокому риску развития серьезных заболеваний, например, пожилые люди и люди с другими сопутствующими заболеваниями. ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте от 12 лет и старше пользоваться масками на одинаковых со взрослыми условиях", – говорится в сообщении.
С начала пандемии в Алтайском крае зафиксировали 18 781 случай коронавируса и 748 смертей. Выздоровели 15 936 человек.
Напомним, что с 27 октября в Алтайском крае приостановили оказание плановой медпомощи. Исключения составляют лишь заболевания, внесенные в специальный перечень.
Комментарии
до 5 лет ковидом заразиться невозможно? или толку от масок нет?
маски на них плохо держатся, малыши не умеют регулировать их правильное положение, могут не сказать, если стало трудно дышать и т.п.
Этот самый ВОЗ толком не может объяснить для чего взрослым то маски носить, типо для того что-бы было)
Alex1976, а куда ты венки возишь?
29.10.2020 14:32
- гость -
А при чем тут венки?
Для начала прочитайте на странице воз о масках, а потом пишите всякую охинею.
Так вы издайте, наконец то, подробную инструкцию по масочному режиму. А то вот только пишите, должны - не должны, могут - не могут. А на практике ни в магазины детей не пускают без масок, ни в транспорт. Напишите уже конкретно, со скольки лет детям рекомендуется носить маску, а со скольки - обязаны.