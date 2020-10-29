Дети в возрасте до пяти лет могут не носить защитные маски, сообщили amic.ru в пресс-службе Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Как отметили в ведомстве, эту рекомендацию сформулировали исходя из соображений безопасности с учетом общих интересов ребенка и способности детей соблюдать правила ношения средств защиты.

"По мнению ВОЗ и ЮНИСЕФ (детский фонд ООН, – прим. ред.), ношение медицинской маски детьми 6-11 лет возможно, если: ребенок умеет безопасно и правильно пользоваться маской, имеется возможность своевременно менять маску на чистую (например, в школах и детских учреждениях), дети находятся под надзором со стороны взрослых, которые инструктируют ребенка о том, как надевать, снимать и безопасно носить маски, ребенок взаимодействует с другими людьми, которые подвержены высокому риску развития серьезных заболеваний, например, пожилые люди и люди с другими сопутствующими заболеваниями. ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте от 12 лет и старше пользоваться масками на одинаковых со взрослыми условиях", – говорится в сообщении.

С начала пандемии в Алтайском крае зафиксировали 18 781 случай коронавируса и 748 смертей. Выздоровели 15 936 человек.

Напомним, что с 27 октября в Алтайском крае приостановили оказание плановой медпомощи. Исключения составляют лишь заболевания, внесенные в специальный перечень.