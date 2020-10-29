Главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов, заявил, что второй подъем заболеваемости коронавирусом не будет слишком продолжительным и может завершиться уже через три недели. Его слова приводит РИА Новости.

"Да, он (второй подъем, – прим. ред.) будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет дольше 2-4 недель. <...> Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация", – полагает профессор.

Говоря о возможности наступления третьей волны COVID-19, Чуланов отметил, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с коронавирусом, и то, какой будет новая волна, пока неясно.

По последним данным, в России с начала пандемии насчитали более 1,5 млн заболевших коронавирусом и 26,9 тыс. смертей. Выздоровели за весь период 1,1 млн человек.