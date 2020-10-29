МТС запустил в Алтайском крае семейный тариф с безлимитным интернетом и кинотеатром

МТС сделали новые семейные тарифы "Мы МТС+" и "Мы МТС". Они позволяют пользоваться безлимитным домашним и мобильным интернетом, смотреть ТВ, фильмы, сериалы, мультфильмы на нескольких устройствах одновременно, а также без ограничений звонить членам семьи. В компании отметили, что при подключении тарифа вся семья будет автоматически защищена от спам-звонков.

"Тарификация построена таким образом, чтобы семья получала существенную экономию по сравнению с покупкой каждого цифрового сервиса по отдельности. Мы конструировали данное предложение, ориентируясь на запросы и пожелания наших клиентов, и планируем продолжать увеличивать количество новых сервисов в наших тарифах", – рассказала директор по маркетингу экосистемы МТС Ольга Зиборова.

Тарифное предложение "МЫ МТС+":

мобильная связь – от 1000 до 2500 минут на звонки, в зависимости от региона, 500 SMS;

безлимитный мобильный интернет;

домашний интернет на максимальной скорости;

домашнее цифровое телевидение или IPTB до 146 телеканалов;

онлайн-кинотеатр МТС ТВ: более 150 телеканалов, тысячи фильмов, сериалов и мультфильмов. Весь контент одновременно можно смотреть сразу на пяти девайсах;

возможность создания группы "Семья", в которою можно подключить до пяти номеров МТС;

в пакет бесплатно включена услуга "Блокировка спам-звонков".

Тарифное предложение "МЫ МТС":

мобильная связь – от 1000 до 1500 минут на звонки, в зависимости от региона, 500 SMS;

безлимитный мобильный интернет;

онлайн-кинотеатр МТС ТВ: более 150 телеканалов, тысячи фильмов, сериалов и мультфильмов. Весь контент одновременно можно смотреть сразу на пяти девайсах;

возможность создания группы "Семья", в которою можно подключить до пяти номеров МТС;

в пакет бесплатно включена услуга "Блокировка спам-звонков"

Для этих предложений действует постоплатный метод расчетов. Предложения доступны для всех регионов России, где действует сеть МТС.