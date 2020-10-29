Депутаты АКЗС приняли бюджет на 2021 год в первом чтении

Региональный парламент в первом чтении большинством голосов принял законопроект о бюджете Алтайского края на 2021 год.

В поддержку принятия финансового документа отдали 52 голоса, в том числе представители партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия".

Против высказались депутаты от фракций КПРФ и ЛДПР. Они резко раскритиковали документ.

Напомним, в сессии 29 октября приняли участие 64 народных избранника, 12 из которых болеют. Вирусные инфекции не стали препятствием для участия, так как заседание организовали в дистанционном формате.

Как ранее писал amic.ru, об основных параметрах краевого бюджета депутатов проинформировал зампредседателя правительства Алтайского края, министр финансов Данил Ситников. При расчете бюджета министерство ориентировалось на базовый вариант прогноза социально-экономического развития Алтайского края на 2021 и два последующих года. Инфляция прогнозируется на уровне 3,7%. Рост регионального валового продукта – 103,3%, а среднемесячная номинальная начисленная зарплата – 31 682 рубля.

Доходы краевой казны планируются на уровне 106,6 млрд рублей, с предельным для текущей экономической ситуации ростом 3% по сравнению с 2020 годом. При этом собственные (налоговые и неналоговые) доходы на 2021 год запланированы в объеме 58,273 млрд рублей, что на 3% выше текущего года. Расходы краевого бюджета прогнозируются в размере 112,4 млрд рублей. Краевой бюджет прогнозируется с предельным уровнем дефицита. На 2021 год он составит 5,8 млрд рублей, что не превышает уровня, установленного Бюджетным кодексом РФ.