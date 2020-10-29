Более 40% россиян считают, что их коллеги стали хуже работать на удаленке

41% трудоустроенных россиян считают, что их коллеги после перехода на удаленку стали работать менее эффективно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Райффайзенбанка, в котором участвовали 5,2 тыс. человек.

51% опрошенных отметили, что продуктивность их сослуживцев за пределами офиса не изменилась, а 8% указали на улучшившиеся результаты работы. При этом подчеркивается, что опрошенные относятся к эффективности работы коллег намного строже, чем к собственной.

Так, 69% респондентов посчитали, что на дистанционной работе они трудятся либо с прежней результативностью, либо даже лучше, а остальные 31% все же признались в ухудшении эффективности. Также почти половина (47%) опрошенных заявили, что предпочли бы совмещать работу дома и в офисе.

Ранее стало известно, что четверть россиян хотят навсегда остаться на удаленке. Главным преимуществом такого формата работы респонденты назвали экономию времени и денег.