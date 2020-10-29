Более 60% россиян не собираются отдыхать за границей на новогодних каникулах, но сделают это на отечественных курортах, сообщает сайт TourDom.ru.

Так, первенство в сфере внутреннего туризма занял Сочи: 59% бронирований приходится на отели у Черного моря. Второе место занял горнолыжный курорт Красная Поляна, а третье – побережье Крыма. Также большим спросом пользуются Калининградская область, Казань и курорты Домбай и Чегет.

Из международных направлений на Новый год лидирует Турция с 16% бронирований. Далее следует Танзания, Куба, Абхазия и Египет.

При этом туроператоры отметили, что продажи новогоднего отдыха идут с запозданием. Причиной этого стала напуганность туристов эпидемической обстановкой и ожидание новых ограничений.