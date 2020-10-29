Опасные поездки на теплоходе по Телецкому озеру пресекли в Горном Алтае

Капитан теплохода нелегально перевозил пассажиров и транспорт по Телецкому озеру. Его незаконные действия пресекли сотрудники отдела уголовного розыска Алтайского линейного управления МВД России, рассказали amic.ru в пресс-службе ведомства.

Правоохранители в ходе проверки установили, что эти действия были опасными для людей, которые рискнули воспользоваться услугами.

"На пароме отсутствовали помещения для пассажиров, спасательные и противопожарные средства, мачтовое устройство, а палуба не была оснащена леерным ограждением с защитными сетками, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров", – констатировали транспортные полицейские.

Они установили причастность капитана к перевозке как минимум 15 пассажиров и семи транспортных средств.

На основании этих материалов Барнаульский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Ее санкции предусматривают в том числе до двух лет лишения свободы и штраф до 300 тысяч рублей.