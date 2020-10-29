29 октября на сессии АКЗС депутаты утвердили в первом чтении бюджет Алтайского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Главный финансовый документ представили зампредседателя правительства региона, министр финансов Данил Ситников и председатель комитета Заксобрания по бюджету и налогам Владимир Устинов.

Среди основных приоритетов бюджетной политики выступающие назвали: выполнение всех социальных обязательств перед жителями Алтайского края, достижение национальных целей, определенных указами президента России и обеспечение реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, а также увеличение зарплаты в соответствии с указами главы государства от мая 2012 года и мая 2018 года.

Доходы краевого бюджета на 2021 год запланированы в размере 106,595 млрд рублей, расходы – 112,422 млрд рублей. Дефицит составит 5,827 млрд рублей, что не превышает уровень, установленный Бюджетным кодексом РФ. Кроме того, бюджет Алтайского края носит программный характер, около 90% расходов направлены на 28 программ. Как сказал председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов (фракция "Единой России"), бюджет региона на 2021 год должен быть социальным, что особенно важно в текущих эпидемических условиях:

"Накануне, во время сессии Государственной Думы, наши коллеги обсуждали поддержку, которую планируется направить регионам. У нас есть уверенность, что поддержка останется на уровне 2020 года. Пока эта цифра определена в проекте краевого бюджета в размере 47,996 млрд рублей, однако мы ожидаем увеличение этой цифры. Расходы на содержание и функционирование отраслей социальной сферы составят 74%, или 83,3 млрд рублей расходной части бюджета. Сохранятся все меры поддержки. К примеру, с 1 января 2021 года проиндексируют на 4,3% зарплаты тем категориям работников, которые определены указом президента России, а с 1 октября 2021 года произойдет индексация зарплат бюджетникам; на поддержку муниципальных образований заложено свыше 1,6 млрд рублей. Однако есть вопросы по поддержке сферы здравоохранения, сельского хозяйства, бизнеса, которые мы попытаемся разрешить", – цитирует Устинова партийный сайт.

Также единоросс напомнил, что с 1 января 2021 года в России отменят единый налог на вмененный доход. В крае этот режим применяют свыше 37 тысяч предпринимателей, которых необходимо поддержать. Сейчас депутаты вместе с правительством региона рассматривают разные формы поддержки, чтобы, с одной стороны, помочь предпринимателям, с другой – сохранить доходы. Эти меры содержатся в том числе в предложениях в проект краевого бюджета, которые внесла фракция ЕР.

Ко второму чтению депутаты всех фракций смогут внести свои поправки в бюджет. Как уточнил руководитель фракции "Единой России" в краевом парламенте Сергей Приб, единороссы уже подготовили комплекс поправок, касающихся индексации мер социальной поддержки ветеранов, тружеников тыла, репрессированных лиц, а также детских пособий и материнского капитала. Кроме того, единороссы предлагают добавить средства на модернизацию первичного звена системы здравоохранения, поддержку местных инициатив, благоустройство дворов и общественных территорий в рамках проекта "Городская среда".

"Единая Россия" будет продолжать комплексную работу по доработке проекта ко второму чтению и предлагает всем фракциям объединиться в работе над этим важнейшим документом", – резюмировал Приб. Свои предложения единороссы уже детально обсудили с профильными ведомствами правительства региона и губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Власти готовы поддержать эти предложения.