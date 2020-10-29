Предпринимателям Алтая упростят сертификацию для участия в тендерах

Весной 2020 года в прессе в очередной раз заговорили о том, что процедура добровольной сертификации для участников тендеров может быть проще и дешевле. Инфоповодом для этого стал законопроект, внесенный в Госдуму профильным комитетом, занимающимся вопросами стратегического развития малого бизнеса.

При этом в Алтайском крае и других регионах России уже действует комплексная система оценки юрлиц и индивидуальных предпринимателей, соответствующая требованиям практически всех существующих на сегодняшний день систем сертификации. Это Национальный реестр надежных поставщиков, сертификат которого уже скоро может стать единым для всего отечественного бизнеса.

Что такое Национальный реестр надежных поставщиков?

НРНП представляет собой автоматизированную базу, формируемую по прозрачным критериям и доступную для всех. Это некоммерческий проект, поэтому внесение сведений для компаний-контрагентов бесплатное. Подавать заявления о включении в базу могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, успешно прошедшие сертификацию на соответствие ИСО 9001 и 14001, а также ГОСТ Р 54934-2012.

Ведением реестра в электронном виде занимается некоммерческая организация АНО "НРНП", которая параллельно предлагает услуги добровольной сертификации через сеть аккредитованных центров. Проект пользуется поддержкой Росстандарта и ведущих отраслевых профессиональных объединений России, Белоруссии и Казахстана.

Как работает НРНП?

Продуманная трехуровневая структура системы обеспечивает объективный подход ко всем участникам, что позволит избежать ряда рисков для заказчиков.

1-й уровень (наивысший). Компании, которые соответствуют нормам ГОСТ Р 66.

2-й уровень. Юридические лица и ИП, соответствующие внутриотраслевым стандартам. Проверка осуществляется по методу АНО "НРНП". Необходимо иметь три сертификата ГОСТ Р ИСО.

3-й уровень. Потенциальные участники системы, зарекомендовавшие себя надежными деловыми партнерами. Главные претенденты на переход к высшим уровням.

Нахождение в реестре позволяет заказчикам выбирать партнеров из числа проверенных контрагентов с репутацией, подтвержденной ответственной структурой. Это сводит к минимуму риск взаимодействия с недобросовестными предпринимателями, которые сначала демпингуют, а затем не выполняют взятые обязательства.

Коммерческим организациям, участвующим в конкурсах в качестве исполнителей, наличие свидетельства и сертификата оценки опыта и деловой репутации обеспечивает больший вес в глазах крупных заказчиков. Членство в системе НРНП дает дополнительные квалификационные баллы и другие преимущества в тендерах.