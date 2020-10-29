Бывший губернатор Алтайского края, а ныне сенатор от региона Александр Карлин празднует свой 69-й день рождения в четверг, 29 октября.
Карлин родился в селе Медведка Тюменцевского района. В 1972 году с отличием окончил Свердловский юридический институт.
Работал в прокуратурах Бийска и Барнаула, после трудился старшим прокурором управления Прокуратуры СССР, помощником генерального прокурора СССР по особым поручениям, начальником отдела по надзору за законностью во внешнеэкономической деятельности, руководителем Управления по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе Генпрокуратуры РФ, первым замминистра юстиции России, начальником управления Администрации президента РФ по вопросам государственной службы.
С 2005 по 2018 год Карлин руководил Алтайским краем, а с сентября 2018 года является членом Совета Федерации от Алтайского края.
Комментарии
он и так уже осточертел всем
Пофиг где, и когда рождаются воры.
Уважаемый Александр Богданович! С Днём рождения Вас! Крепкого здоровья, благополучия, всех благ Вам и Вашим близким!
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, АЛЕКСАНДР БОГДАНОВИЧ! ВЫ- НАСТОЯЩИЙ ХОЗЯИН КРАЯ БЫЛИ. ТЕПЕРЬ-ТО ЖИТЕЛИ ЭТО ЗНАЮТ. НЕДОВОЛЬНЫЕ ВСЕГДА БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДУТ. ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, ЗНАЮЩЕГО ВСЕ БОЛЬНЫЕ ТОЧКИ В КРАЕ, ДОЛГО ЕЩЁ НЕ БУДЕТ. ВЫ- НАСТОЯЩИЙ ГУБЕРНАТОР! СПАСИБО ВАМ ЗА РАБОТУ!
"Александр Карлин празднует день рождения 29 октября"
А мы - нет.
Ну сейчас жители Алтайского края испытали счастье с новым губернатором? Так вам и надо!
злыдни вы все
29.10.2020 16:12
- гость -
Что старый, что новый - ставленники "сами знаете кого", поэтому нам "ни холодно-ни жарко". Ползем к кладбищу.
Здоровья и благополучия я ему желать не буду!
Ну сейчас жители Алтайского края испытали счастье с новым губернатором?
Слушайте, ну новый то хоть "блог" (который больше записки псих больного напоминает) не ведёт, да и глупостей намного меньше говорит.
ободрал леса все в крае, сидит теперь довольный
вернется ему все.. как...новикову...
Глупости говорите Вы! Александр Богданович! С днем рождения! Всего наилучшего!
29.10.2020 16:03
- гость -
29.10.2020 16:07
- гость -
на заборе нарисуйте зад и его лижите
29.10.2020 16:03
- гость -
29.10.2020 16:07
- гость -
Интересно кто эти люди? Вы хоть что-то можете вспомнить, что он доброго для края сделал?
это локтевы
Долго лес еще будет пилить? скоро в степи будем жить
Если бы Карлин порядок с лесом навел и производство восстанавливал, то заслужил бы уважение. Кстати, он за повышение пенсионного возраста и за поправки к Конституции проголосовал.
29.10.2020 16:07
- гость -
Хозяева бывают только у рабов!
Все рабы своего хозяина поздравили?