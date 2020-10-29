"Александр Карлин празднует день рождения 29 октября"

Бывший губернатор Алтайского края, а ныне сенатор от региона Александр Карлин празднует свой 69-й день рождения в четверг, 29 октября.

Карлин родился в селе Медведка Тюменцевского района. В 1972 году с отличием окончил Свердловский юридический институт.

Работал в прокуратурах Бийска и Барнаула, после трудился старшим прокурором управления Прокуратуры СССР, помощником генерального прокурора СССР по особым поручениям, начальником отдела по надзору за законностью во внешнеэкономической деятельности, руководителем Управления по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе Генпрокуратуры РФ, первым замминистра юстиции России, начальником управления Администрации президента РФ по вопросам государственной службы.

С 2005 по 2018 год Карлин руководил Алтайским краем, а с сентября 2018 года является членом Совета Федерации от Алтайского края.