Юморист Гарик Харламов наконец-то раскрыл истинную причину развода с актрисой Кристиной Асмус. Оказалось, что между звездной парой уже давно остыли чувства.

"У нас не было какого-то прецедента. Все долго к тому шло, в какой-то момент ты просто понимаешь, что мы разные люди. Со временем чувства ослабевают, все как-то уходит и ты понимаешь – ты можешь с этим человеком дальше или не можешь", – сказал Харламов в видеоподкасте "Без души" комику Даниле Поперечному.

Он также признался, что их общая дочь Настя еще не знает о разводе родителей, поскольку они переживают, что ребенок может болезненно отреагировать на эту новость. Юморист отметил, что не хочет повторить путь отца, который бросил его мать, когда Гарик сам был ребенком.

О своем разводе Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили в конце июня 2020 года. Тогда посты об этом появились в их аккаунтах в Instagram практически одновременно. Пара поблагодарила друг друга за восемь совместно прожитых лет и попросила не связывать развод с пандемией или скандальным фильмом "Текст".