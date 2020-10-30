В барнаульский водоканал поступило более 340 жалоб на открытые люки

Барнаульский водоканал призывает жителей города сообщать об открытых или поврежденных люках. За девять месяцев 2020 года в компанию поступило более 340 обращений о подобных нарушениях. Осенью, когда тротуары покрыты листьями и снегом, колодец может стать ловушкой.

"Отрытые люки крайне опасны, в них могут угодить люди и животные. А сдвинутый или отсутствующий люк на проезжей части может стать причиной ДТП. Мы просим жителей города сообщать обо всех открытых колодцах. Если выяснится, что колодец не имеет отношения к водоканалу, то наши специалисты его оградят или закроют, в обязательном порядке передав сведения в смежные организации", – рассказал директор по производству "Росводоканала Барнаул" Дмитрий Власов.

Сотрудники барнаульского водоканала постоянно обследуют городские водопроводные и канализационные колодцы. По результатам обхода люки вносят в электронный реестр, где указывают глубину, диаметр, количество "проушин". Такая мера позволит в будущем быстрее откликнуться на заявку.

В случае обнаружения открытого люка горожане могут в любое время суток сообщать об этом в кол-центр "Росводоканал Барнаул" по телефону 28-22-00.

ООО "Барнаульский водоканал"

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