В барнаульский водоканал поступило более 340 жалоб на открытые люки

Барнаульский водоканал призывает жителей города сообщать об открытых или поврежденных люках. За девять месяцев 2020 года в компанию поступило более 340 обращений о подобных нарушениях. Осенью, когда тротуары покрыты листьями и снегом, колодец может стать ловушкой.
"Отрытые люки крайне опасны, в них могут угодить люди и животные. А сдвинутый или отсутствующий люк на проезжей части может стать причиной ДТП. Мы просим жителей города сообщать обо всех открытых колодцах. Если выяснится, что колодец не имеет отношения к водоканалу, то наши специалисты его оградят или закроют, в обязательном порядке передав сведения в смежные организации", – рассказал директор по производству "Росводоканала Барнаул" Дмитрий Власов.
Сотрудники барнаульского водоканала постоянно обследуют городские водопроводные и канализационные колодцы. По результатам обхода люки вносят в электронный реестр, где указывают глубину, диаметр, количество "проушин". Такая мера позволит в будущем быстрее откликнуться на заявку.
В случае обнаружения открытого люка горожане могут в любое время суток сообщать об этом в кол-центр "Росводоканал Барнаул" по телефону 28-22-00.
ООО "Барнаульский водоканал"
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116
Телефон: 8 (3852) 282-200
E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru
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Комментарии
Горожанам безразлично. Не упал и норма.
А мы имеем возможность изготовить люки любой конфигурации, любого размера, с любой надписью, не дорого, качественно. г.Барнаул
Компания предупреждает об опасности поврежденных и открытых колодцев и просит жителей быть внимательнее.
ТО ЕСТЬ ОТКРЫТЫЙ ЛЮК- ЭТО НЕ ЕСТЬ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА?
КОМПАНИЯ ПРОСТО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ ОПАСНОСТИ. ПРОВАЛИЛСЯ В ЛЮК,НО ВЕДЬ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ...
А у властей города нет желания подтянуть компанию за открытые люки не смотря на ее предупреждения?