Кремль прокомментировал приказ Минздрава согласовывать высказывания о коронавирусе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что врачам не запрещается комментировать ситуацию по коронавирусу. При этом высказывания о профилактике заболевания все должны быть согласованы.

"Послушайте, когда один врач говорит, что перчатки – это вредно, второй, что COVID-19 – это полезно, третий говорит, что это нужно, а четвертый, что это не нужно, – ну это неправильно. Все-таки врачи отвечают за здоровье людей. И это, наверное, для людей плохо, для нас с вами", – цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля также уточнил, что речь идет именно о данных насчет профилактики, а не о статистике заболеваемости.

28 октября Минздрав потребовал от врачей согласования комментариев о COVID-19. В ведомстве отмечали, что таким образом собираются разгрузить информповестку вокруг болезни.

По последним данным, в России насчитывается более 1,5 млн случаев коронавируса и 27,3 тыс. смертей. За последние сутки в стране выявили 17,7 тыс. заболевших.