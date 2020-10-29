В алтайских аптеках признали дефицит ртутных градусников

Аптеки Алтайского края отмечают резкий взлет спроса на ртутные градусники, что привело к их дефициту, сообщают "Вести Алтай".
Как аптечные пункты решают эту проблему, рассказала директор краевого унитарного предприятия "Аптеки Алтая" Ольга Калита.
"У дистрибьюторов, с которыми мы работаем, ртутные градусники исчезли. Связывались с заводом-изготовителем, они сказали, что не были готовы к такому спросу. Сейчас идет наработка, – уточнила Калита. – Обещают выпустить то количество градусников, которое необходимо Алтайскому краю, ориентировочно в ноябре-декабре".
По ее словам, каждой аптечной сети придется самостоятельно вести переговоры с дистрибьюторами, чтобы заказать необходимое количество товара.
Одной из причин дефицита продукта специалисты называют вступление России в 2014 году в соглашение об отказе от применения ртути, что привело к сокращению производства ртутных градусников.
Комментарии
Опять мы куда-то вступили. Градусники в аптеках по 400 руб и выше. Далеко не всем по карману.
Градусников ртутных нет по всей России.Покупайте безртутные..Кто мешает.Зачем из каждой новости делать трагедию с закатыванием глаз и предыханием..
Зачем из каждой новости делать трагедию с закатыванием глаз и предыханием..
Иначе некоторым заняться вообще нечем будет!
30.10.2020 09:25
- гость -
Градусники в аптеках по 400 руб и выше.
У тебя и витамин С по 400 рублей. Из другого измерения пишешь?