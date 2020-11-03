Прибыль до 30%. Эксперт рассказал, как выбрать недвижимость в Барнауле для инвестиций

Растущий с весны курс доллара и евро, а также льготная ипотека под 6% уже полгода держат рынок недвижимости в Барнауле в режиме "ажиотаж". Горожане активно скупают квартиры в строящихся домах: кто-то – для расширения жилплощади, другие – "про запас", а иные – чтобы затем выгодно перепродать. Однако эксперты подчеркивают: не каждая недвижимость подходит для этих целей. Руководитель агентства "Недвижимость и консалтинг" Нонна Карпова рассказала amic.ru, какие квартиры чаще всего приобретают барнаульцы и как льготная ипотека отразилась на рынке.

Не готовы раскошеливаться – не делайте ремонт

Жители Барнаула начали активно вкладывать в недвижимость весной 2020 года. Тогда курс доллара и евро из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса начал стремительно расти. Люди, у которых были сбережения, стали искать способы их сохранить. Одним из самых доступных путей оказалась покупка "долевок".

"Ни в одном банке нет таких процентов, которые дает недвижимость. Однако важно вкладывать деньги на ранних стадиях строительства и оплачивать сразу 100% стоимости квартиры. Застройщики регулярно поднимают цену за "квадрат", но для покупателей, которые сразу внесли всю сумму, цена уже не изменится. А для тех, кто приобретает на последних стадиях либо в рассрочку, стоимость растет", – объясняет Нонна Карпова.

По ее словам, после сдачи дома некоторые инвесторы не продают недвижимость: они делают в квартире ремонт, а затем сдают в аренду посуточно или на долгий срок. Однако большинство предпочитают получить "быстрый" доход, поэтому сразу после ввода ЖК в эксплуатацию продают квартиру.

"Прибыль от реализации может составлять 10-30% в зависимости от стоимости жилья и его квадратуры. Часть инвесторов продают недвижимость в том виде, в котором получили от застройщиков. Другие – делают ремонт и только затем выставляют на продажу", – говорит риелтор.

Однако целесообразность ремонта во многом зависит от площади квартиры и качества работ, подчеркивает эксперт.

"Если продается маленькая однокомнатная квартира или студия, такие помещения быстрее находят покупателей, если сделан ремонт. Если же квартира большая, например трехкомнатная, то она будет востребована с ремонтом, только если он качественный и дорогой. Отделка "для продажи" всегда заметна. В таком случае лучше всего продать квартиру в "голом" виде", – рекомендует Нонна Карпова.

А вот на вторичном рынке прибыль в размере 30% получить никогда не получится, говорит эксперт. Этот рынок можно рассматривать как вариант инвестиций, только если у покупателя есть арендный бизнес.

"Вторичное жилье по стоимости отстает от первичного. Даже если вы решите взять квартиру с ремонтом, все равно потом придется что-то доделывать, переделывать: прежние собственники унесли мебель, сняли шторы, и квартира смотрится уже не так. Вторичный рынок хорош для тех, кто планирует жить в квартире либо затем ее сдавать", – отмечает эксперт.

Настоящий аншлаг

С появлением льготной ипотеки под 6% желающих купить новостройки в Барнауле резко выросло. Многие рассчитывают в будущем продать жилье, закрыть кредит и получить прибыль. Эксперт не уверена, что такой способ можно считать инвестициями.

"При покупке с помощью ипотечных денег нет такой прибыли, как при 100%-ной оплате. Тут нужно считать, сколько времени придется платить кредит. Если берете на 10-15 лет, а закрываете за 3-5 лет, то в этом случае еще можно получить какой-то доход. Если же вы платите все 15 лет, то о прибыли речи быть не может. В этом случае квартира приобретается только в личное пользование", – говорит Нонна Карпова.

Интересно, что именно из-за программы субсидирования стоимость квартир в барнаульских новостройках пошла вверх. Однако, по мнению Нонны Карповой, из-за удорожания "долевки" не перестали быть инвестиционно-привлекательными: этот рынок по-прежнему сохранит вложения горожан и принесет неплохую прибыль.

Тем более что традиционно в конце и в начале года в городе возникает много строительных площадок. В результате у покупателей появляется выбор либо в пользу вложения денег, либо в пользу покупки жилья для личного использования. Оказать помощь в поиске подходящих вариантов могут специалисты в области инвестиционного консалтинга.

"Если у человека есть деньги, нужно просто грамотно подойти к вложениям. Есть отдаленные новостройки – там большой прибыли не получится, потому что много ЖК, много небольших квартир. А есть и дома в центре города. Всегда нужно смотреть, для каких целей человек приобретает недвижимость: для сдачи, перепродажи, собственного проживания. Вот с учетом этих пожеланий необходимо искать варианты, тогда все будут довольны", – говорит Нонна Карпова.

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