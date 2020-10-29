В Алтайский край направляют бригаду опытных реаниматологов

31 октября в Алтайский край приедет бригада опытных реаниматологов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соответствующий приказ подписали в Минздраве России.

Кроме того, Министерству здравоохранения региона в ближайшее время передадут аппарат ПЦР-диагностики, который использовали в лаборатории ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Федеральные власти после обращения губернатора Виктора Томенко одобрили выделение дополнительных мощностей для ПЦР-лабораторий.

Соответствующую информацию озвучили в ходе заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением новой коронавирусной инфекции.

Ранее amic.ru писал, что Томенко готовит изменения в "ковидный" указ. В частности, ужесточится масочный режим.