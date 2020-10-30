Барнаульский предприниматель уклонился от уплаты 16 млн рублей налогов

Барнаульского предпринимателя признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным ведомства, бизнесмен возглавляет фирму по производству крупы и гранул зерновых культур, которая в период 2018-2019 годов применяла общий режим налогообложения. С целью уклонения от уплаты налогов глава предприятия предоставил декларации по НДС с ложными сведениями. Для этого он раздобыл поддельные счета-фактуры, составленные от лица других организаций о якобы приобретенных его фирмой товаров. Однако в действительности эти компании ничего не поставляли.

В результате предприниматель не доплатил в бюджет порядка 16 миллионов рублей. Суд признал бизнесмена виновным и оштрафовал его на 100 тысяч рублей.