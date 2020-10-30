В пятницу, 30 октября, в Алтайском крае ожидаются снег, гололед и сильный ветер, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха днем составит от +1°С до +6°С. Местами по региону возможны снегопады, мокрый снег, метели и гололедица. Скорость западного ветра составит от 9 до 14 метров в секунду, при порывах – до 22 м/с.

В Барнауле будет прохладнее – от +1°С до +3°С. При этом мокрый снег, снегопады, метель и гололедные явления также не обойдут краевую столицу стороной. Ветер будет дуть со скоростью не более 14 метров в секунду.