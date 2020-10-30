Ученые назвали основной источник распространения COVID-19

Группа американских ученых пришла к выводу, что коронавирус легче всего размножается в ротовой полости – на слюнных железах, языке и миндалинах.

По данным исследователей, именно эти поверхности являются одними из наиболее "благоприятных" мест для возникновения очага SARS-CoV-2 и его последующего распространения.

Как отмечают специалисты в препринте статьи, размещенном на портале medRxiv, опасность инфицирования через рот может быть недооценена. В частности, при таком пути попадания коронавируса в организм увеличивается риск проникновения инфекции в легкие. Кроме того, увеличивается и шанс передачи COVID-19 другому человеку при разговоре.

Ученые отмечают, что ранее исследователи концентрировались на проявлениях SARS-CoV-2 в носу и легких, а характерные для "орального заражения" признаки пока только изучаются.