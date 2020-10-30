Ученые назвали основной источник распространения COVID-19

Группа американских ученых пришла к выводу, что коронавирус легче всего размножается в ротовой полости – на слюнных железах, языке и миндалинах.
По данным исследователей, именно эти поверхности являются одними из наиболее "благоприятных" мест для возникновения очага SARS-CoV-2 и его последующего распространения.
Как отмечают специалисты в препринте статьи, размещенном на портале medRxiv, опасность инфицирования через рот может быть недооценена. В частности, при таком пути попадания коронавируса в организм увеличивается риск проникновения инфекции в легкие. Кроме того, увеличивается и шанс передачи COVID-19 другому человеку при разговоре.
Ученые отмечают, что ранее исследователи концентрировались на проявлениях SARS-CoV-2 в носу и легких, а характерные для "орального заражения" признаки пока только изучаются.
Комментарии
да поняли мы...что маски на нос надо надевать....
Главное чтоб ученые не додумались о том, что люди еще пердят, а это газы изнутри организма проникающие вл егкие других при вдыхании..........а то в памперса заставят ходить еще. ))
Периодичность 1 раз в неделю обычно приводит к не эфективности рейса, ИрАэро так и не модет зацепиттся в Барнауле, все попытки временные . В основном это лето, делают ставку на тех, кому перелет на отдых компенсируют, поэтому цены аховые
09:54, не успел протрезветь? Бывает.
Кашлянул в руку, мацанул чужую жену. Жена домой пришла - муж похлопал по попке, потом потер глаз. Итог Ковид. Источник в данном случае зад?
Полощите рот водкой!
в рот не давать без защиты...
пора уголовную ответственность вводить, кто с осет без резинки
Стоит понимать, что препринту статьи не стоит верить - данные в нём ещё не были подтверждены независимыми экспертами.