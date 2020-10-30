Ученые рассказали об опасности сахара для кишечника

Американские ученые доказали, что пища с высоким содержанием сахара вызывает нарушение микробиома кишечника. Это повышает риск воспалительных заболеваний, пишет РИА Новости.

Воспалительными заболеваниями кишечника страдают более 3,5 млн человек в мире. ВЗК проявляются в виде тяжелой диареи, болей в животе и других изнурительных симптомов.

Ученые повели эксперименты на мышах и выяснили, что те подопытные, которые получали еду с большим содержанием сахара, оказались более восприимчивы к индуцированному воспалению толстой кишки, чем мыши, получавшие обычную диету. Воспалительные процессы у них начались уже спустя три дня.