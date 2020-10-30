Два человека погибли при пожаре в Новоалтайске

Серьезный пожар произошел в ночь с 29 на 30 октября в Новоалтайске. О происшествии рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"В 23:50 поступил тревожный звонок о возгорании частного двухквартирного жилого дома по улице Линейной. На момент прибытия первого подразделения открытым огнем полыхала кровля дома и гараж по всей площади, наблюдалось сильное задымление внутри одной из квартир. Очевидцы сообщили, что внутри дома могут находиться люди", – говорится в сообщении.

На то, чтобы локализовать пламя, пожарным потребовался час и еще 40 минут, чтобы остановить открытое горение. При разборе развалов обнаружили два тела.

Причины пожара устанавливаются.