Выручает в трудную минуту. Как работает топливная карта и зачем она нужна водителю

Если вы ежедневно ездите на автомобиле в городе и за его пределами, вы сможете сэкономить на заправке с помощью топливной карты. Чтобы получить ее, достаточно обратиться к специалистам АЗС или оформить самостоятельно через онлайн-сервис. Как правило, стоимость такой карты варьируется от 100 до 300 рублей.

Преимущества топливной карты

С каждой заправки на вашу карту начисляют бонусы. Ими можно оплачивать как топливо, так и техническое оборудование для авто, продукты и напитки на АЗС.

У многих топливных карт также есть возможность заправлять машину в долг. Это позволяет водителям получить оперативную помощь в экстренном случае.

Карту автоматически блокируют при утрате, а ваши данные находятся под строгой синхронизацией в личном кабинете.

Водители могут оперативно пополнять топливную карту бонусами и возвращать высокий кешбэк. Получить ее можно практически на любой АЗС: большинство компаний предлагают собственные топливные карты.